Garcia: Sudac mi je rekao da je Sigur pljunuo suparnika. Silić? Bio je odličan i spasio nas je...

Nogometaši Hajduka pobijedili su Rijeku 1-0 u Jadranskom derbiju u 23. kolu HNL-a, a trener domaćina Gonzalo Garcia podijelio je dojmove nakon utakmice na press konferenciji.

Mogu li Livaja i Marešić biti nositelji igre boljega Hajduka?

- Moraju biti, znamo njegove kvalitete, zato sam ga i želio. Marko je i danas, iako ovo nije bila njegova najbolja utakmica, završio s dobrom energijom i golom. To tražimo i od ostalih igrača.

Gledatelji su zviždali pred kraj prvog dijela?

- Ne, nego nakon desetak minuta. Nije to lako igračima. Počeli smo utakmicu s par nepotrebnih pogrešaka, oni su bili jako agresivni, mi nismo bili dobri... Ne želim biti primjerice Hrgović, kad pogriješi da mu stadion zviždi. On je dijete, i on i većina ostalih, ako se to nastavi bit će samo gore, nitko neće postati bolji igrač ako mu domaći navijači zvižde.

Silić je bio odličan?

- Odličan, baš odličan... Rijeka je imala dvije dobre prilike, ne znam gdje smo mi bili u tim trenutcima, on nas je spasio. Dobro radi, šuit, ponizan je i radi dobar posao. Igrali smo jako loše prvi dio, ali nisu nam šutirali nijednom. Kad imaš loš dan, a suparnik ne uputi udarac prema golu onda je to isto kompliment obrani. Dobro je da imaš Silića koji skine sve što prođe...

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rebić i Amena, bez njih ste jako sterilni?

- Nismo kompletni, ne kažem da oni koji ih mijenjaju nisu dobri, ali trebamo više igrača da budemo još bolji. Rebić će se vratiti, vjerujem s puno energije i snage, nadam se da će se i Almena uskoro vrati, dugo to traje.

Raci?

- Ron nije bio dobar u početku, bilo je malo stresa, ali se popravio u drugom dijelu...

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Crveni karton Sigura?

- Nisam vidio što se dogodilo, sudac mi je kazao da je pljunuo suparnika. Očito je to onda i napravio, nije to bilo nužno... - zaklučio je trener Hajduka.