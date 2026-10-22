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TRENER HAJDUKA

Garcia: Da smo ovu utakmicu igrali kuće, bilo bi drugačije. Ponosan sam, pobjeda ekipe

Piše Ivan Tomašković,
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Garcia: Da smo ovu utakmicu igrali kuće, bilo bi drugačije. Ponosan sam, pobjeda ekipe
Foto: Denis Balibouse
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THUN - HAJDUK 0-1 Gonzalo Garcija bio je presretan jer je njegova ekipa došla do nove pobjede u Konferencijskoj ligi

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Nogometaši Hajduka s 1-0 pobijedili su Thun i stigli su do druge pobjede u Konferencijskoj ligi. Ponosan na svoju ekipu bio je trener Gonzalo Garcia.  

- Ponosan sam što je ovo bila momčadska pobjeda. Thun ima dobre, fizički moćne igrače. Teren je brz, igrači poput Bambe i Šotičeka na takvom imaju problema. Jaki su u duelu i borbi za drugu loptu. Tjeraju te da se boriš. Da smo igrali kod kuće ovu utakmicu, bila bi potpuno drugačija. Imali smo kontrolu pa se vraćali i tako nekoliko puta. Imali smo nekoliko šansi zaključiti utakmicu. Pokazali smo zrelu igru, sviđa mi se to. Takve pobjeda ja baš volim - rekao je Garcia koji je posebno nahvalio braniče. 

UEFA Conference League - Thun v Hajduk Split
Foto: Denis Balibouse

- Mislim da su i braniči odradili odličnu utakmicu. Takva je bila utakmica, bili su u teškim situacijama i odigrali su odlično. Odradili su i defenzivni posao. Svi su danas dobro odigrali. Današnja utakmica zahtijevala je drugačije stvari - dodao je Garcia koji je s Hajdukom na korak do eliminacijske faze Konferencijske lige. 

- Bit će teško, kao i danas. Lopte puno leti na ovakvom umjetnom terenu. Isto ćemo probati protiv Lincolna na Gibraltaru. No, imamo još dvije utakmice do Gibraltara. Pobijedili smo i sada moramo ovako nastaviti. Moramo se nastaviti boriti. Trudimo se biti kompetitivni u svakoj utakmici i svakom scenariju. Danas ste vidjeli zašto je Thun prošle sezone bio prvak Švicarske. Iduća utakmica je najvažnija, pa onda iduća - zaključio je Garcia.

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