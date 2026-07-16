Garcia: U tri poluvremena bili smo bolji pa sve mogli prosuti! Livaja dobro radi, sretan sam

Trener Hajduka Gonzalo Garcia prošao je prvu europsku prepreku ove sezone, teže od očekivanog i nakon poraza u Slovačkoj 2-1 izbacio je Žilinu ukupnim rezultatom 3-2.

- Kontrolirali smo prvo poluvrijeme, imali su i oni jednu dobru priliku, ali bili smo dobri. Nismo imali energiju kao iz prve utakmice, ali manje-više bili imali smo kontrolu. Da je bilo više koncentracije, mogli smo stvoriti više prilika. Primili smo gol brzo u drugom poluvremenu, nismo paničarili, ali gubili smo neke lake lopte, a oni su imali neke dobre situacije. Nakon 15-ak minuta i mi smo imali neke dobre prilike, dobro smo napadali. Na kraju smo opet bili neuredni, zabili smo si taj autogol i na kraju su oni imali daj udarac glavom koji nisu zabili. Dobra eliminacijska utakmica, u nešto više od tri poluvremena bili smo bolji, a u 25 ili 30 minuta sve je moglo otići u krivo.

Foto: HNK Hajduk

Jeste li se ovamo došli braniti? Da je Žilina zabila prva, kako biste reagirali?

- Nikad nam ideja nije braniti se. U prvom poluvremenu smo imali kontrolu, da su oni zabili prvi i mi bismo krenuli prema naprijed. Nije nam ideja vraćati loptu i braniti se. Popravili smo se u duelima i u zračnim loptama.

Zašto ste toliko čekali s izmjenama?

- Zato što smo kontrolirali utakmicu u prvom poluvremenu, Skoko je bio dobar. Da, mogao sam mijenjati i prije, ali ne mislim da je bilo kasno. Skoko je igrao dobro, ali kad smo počeli gubiti kontrolu u drugom mijenjali smo čim smo stigli.

Kako uspoređujete ovu utakmicu s onom lani u Tirani, kad ste primili gol pa se raspali? Je li ovo nekakav napredak?

- Da, ne znam. Prošle godine smo igrali s čovjekom manje i primili gol s 25 metara. Zreliji smo, bolja smo momčad. Svi su radili zajedno, patili smo skupa kad je trebalo. Imamo i osobnost da možemo nastaviti igrati kad treba. Jači smo, kemija je drugačija i to se osjeti svake minute. To ne znači da ćemo nužno pobjeđivati svaku, ali tako bi trebalo biti svaki put.

Kako vidite kvalitetu Žiline?

- Teška momčad, igra vrlo agresivno i fizički je dobra. Mogu je usporediti s ukrajinskim LNZ Čerkasijem. Imali smo problema, neki su nam igrači igrali van prirodnih pozicija. Ima dosta dobrih, mladih i talentiranih igrača koji su brzi i jaki. Koliko sam mogao vidjeti i pročitati, dobro rade i promoviraju igrače.

Hoće li zaigrati i neki novi igrači protiv Pafosa?

- Radimo na tome, to je jasno. Ali ta su pitanja za sportskog direktora koji se bavi time. Ja se fokusiram na utakmice. Pokušavamo dovesti igrače koji odgovaraju fizički, taktički i mentalno. Ima puno stvari koje moramo popraviti, ne smijemo raditi pogreške, to je istina, haha.

Što očekujete u utakmici protiv Pafosa?

- Pafos je u zadnje tri, četiri godine vrlo dobro igrao u Europi, lani u Ligi prvaka dobio je Villarreal. Bit će jako težak protivnik. Dobro se moramo pripremiti, imamo dobru priliku. Ali moramo pružiti sve.

Livaja je ulaskom u 86. minuti promijenio energiju. Zaslužuje li više minuta i može li biti korisniji momčadi ako uđe ranije?

- Kad Marko igra, moramo igrati drugačije. Oni su igrali jedan na jedan, davali su sve. Marko je jak, on je osvojio neke duge lopte i duele. Ali pet minuta prije nego što je ušao smo kontrolirali utakmicu, nije bila kaotična utakmica pa smo ga zato ubacili. Više minuta? On radi dobro, radi ono što treba, sretan sam kako je reagirao kako je ušao. To nam treba.

Žaper i Karačić nisu putovali u Žilinu. Kakva im je situacija?

- Treniraju s momčadi, razjasnit ćemo situaciju idućih tjedana sa sportskim direktorom. Oni rade dobro i imaju dobar pristup.

Prate li vas navijači u ovakvom broju na svaku utakmicu, upitao je slovački novinar.

- Imamo navijače posvuda, a i naši navijači idu posvuda. Uvijek nas slijedi velika skupina. To je uobičajeno da nas prate u takvom broju.

Koliko ste blizu da stalno igrate kao u prvoj utakmici?

- Svi kažu da sam taktičan trener, ali moramo popraviti mentalitet u momčadi. Radimo na tome. Moramo nastaviti ovako, imamo puno mladih dečki koji rade drugačije nego što su radili prije, napravili su korak naprijed. Trebaju nam neki ljudi, neki će igrači doći, neki otići. Ali najvažnije je da ne odustanemo. Možemo i trpjeti. Tako bi to trebalo biti - zaključio je Garcia.