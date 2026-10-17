Garcia uoči Varaždina: Moguće su rotacije, težak je raspored

Hajduk nakon dvije velike pobjede (Dinamo i Ajax) traži nastavak fantastične forme. U desetom kolu HNL-a na Poljud stiže razigrani Varaždin, a ta utakmica mogla bi biti ljepotica kola. Varaždin je u prvom ovosezonskom okršaju pobijedio "bile" 2-1. Utakmicu je najavio trener Splićana, Gonzalo Garcia.

- Odigrali smo dvije fizički i mentalno vrlo zahtjevne utakmice. No, dečki su dobro. Igraju, marljivo rade i spremni su za ono što slijedi. Znamo da nas čeka puno utakmica. Pokušavamo se pripremiti za to, ključno je da igrači budu gladni pobjede protiv svakog suparnika i potpuno usmjereni na sljedeću utakmicu - započeo je Garcia.

Ima li problema s umorom ili ozljedama?

- Naravno, danas su još uvijek umorni. Prošlo je manje od 48 sati od utakmice. Normalno je da su umorni, ali već sutra igramo novu utakmicu. Nemamo puno odmora. No, vjerujemo u sve igrače koje imamo na raspolaganju.

Kakav je Varaždin?

- To je momčad koju je vrlo teško pobijediti. Već sam prošle godine rekao, imaju sjajne igrače. Uvijek dobro odrade prijelazni rok, imaju kvalitetne igrače u svim linijama. Igru ​​ponekad usmjere u ritam koji vam ne odgovara, uvijek mogu kazniti u određenim situacijama i to rade odlično. Nije slučajno da su tu gdje jesu, moramo dati sve od sebe kako bismo osvojili sva tri boda.

Hoćete li rotirati momčad?

- Moguće. Smatram da igrači moraju biti spremni igrati tri puta tjedno, ali ako procijenimo da netko ima problema, nećemo riskirati. Pogotovo jer igramo u Europi, a odmah zatim slijedi prvenstvo. Prije utakmice u Europi imamo dan više, što omogućuje nešto bolji oporavak. No, želimo biti konkurentni u svim natjecanjima.