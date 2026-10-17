Marin Ljubičić objasnio odlazak iz Hajduka: 'Bio sam jako ljut, poludio sam i tražio posudbu'

Marin Ljubičić (24) u razgovoru za klupske medije Union Berlina govorio je o odrastanju u Splitu, ljubavi prema Hajduku i pritisku koji je osjećao kao mladi igrač prve momčadi. Otkrio je i događaj nakon kojeg je odlučio napustiti Poljud.

- Rođen sam u Splitu, to je moj grad. Tamo je jako lijepo živjeti, imaš sve, a opet nije prevelik. Svi se poznaju. Jako sam ponosan što sam odande - rekao je Ljubičić, koji je prošao Hajdukovu nogometnu školu i kao tinejdžer debitirao za seniore. To je u meni otkad sam se rodio. Čak i u autu imam Hajdukovu zastavu, u Splitu to svi imaju. Od 50.000 automobila, 40.000 ih ima zastavu. Hajduk je broj jedan i glavna stvar u Splitu, nije kao u Berlinu. Svi žive za taj jedan klub - rekao je.

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Ljubičić je priznao da mu prilagodba seniorskom nogometu nije bila jednostavna, posebno zbog velikih očekivanja navijača i okoline.

- Kad dođeš iz juniora, to je drugi sport, ljudi to moraju shvatiti. Jako je teško, svugdje. Kad su rezultati loši, ljudi kažu da samo treba staviti mlade igrače, ali nije to tako. Ako izađeš na piće ili kavu, svi ti govore kako trebaš igrati. Baš svi. Prijatelji i obitelj, naravno, gledaju i komentiraju svako dodavanje i situaciju na terenu. To je mladim igračima teško, moraš ostati bistre glave i raditi svoje - naglasio je Ljubičić.

Prekretnica se dogodila na utakmici protiv Rijeke, dok je trener Hajduka bio Valdas Dambrauskas. Unatoč dobrim igrama, Ljubičić nije dobio priliku zaigrati.

- Bio sam stvarno ljut. Zabio sam tada četiri gola, puno sam pridonosio momčadi. Igrali smo protiv Rijeke i imali smo još jednu izmjenu. Ja sam se jedini zagrijavao, ali vrijeme je isteklo i trener me nije uveo u igru. Poludio sam. Tada sam odlučio da moram otići. Nakon toga sam tražio posudbu - zaključio je.

Foto: HNK Hajduk

Ljubičić je u ljeto 2022. otišao na posudbu u austrijski LASK, gdje je u prve četiri službene utakmice zabio devet golova. Klub je potom otkupio njegov ugovor.

U veljači 2025. prešao je u Union Berlin, u transferu koji je s bonusima mogao dosegnuti 5,5 milijuna eura. Prošlu sezonu proveo je i na posudbi u Fortuni Düsseldorf, a nakon povratka u Union postigao je dva gola u dva bundesligaška nastupa. U sezoni 2026./27. zasad je skupio tri nastupa u Bundesligi.