Garcia: Volim filozofiju kakvu ima Cruyff. Bio sam blizu Ajaxa

Nakon pobjede u derbiju, Hajduk se okreće Konferencijskoj ligi. U prvom kolu na Poljud stiže nizozemski velikan Ajax, a s novinarom tamošnjeg portala Ajax Life razgovarao je trener "bilih", Gonzalo Garcia. On je čak osam godina proveo u nizozemskom nogometu, a ispričao je i kako mu je propao transfer u Ajax.

- Sjećam se samo dobrih utakmica jer smo često gubili. Pobijedio sam s Heerenveenom u Amsterdamu i kod kuće s Groningenom 2009. godine. Prije toga postojao je interes Ajaxa, ali zbog promjene trenera to nikada nije postalo konkretno. Ponekad si blizu nečega, ali ti to zbog neočekivanih okolnosti izmakne. Tako je bilo tada - rekao je Garcia.

Rudeš i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Garcia je nogometno sazrijevao u Nizozemskoj, gdje je tijekom gotovo osam godina igrao za AGOVV, Heerenveen, Heracles, Groningen i VVV-Venlo. Ondje je zasnovao i obitelj, a nizozemsko nogometno okruženje ostavilo je dubok trag na njegovu igračkom razvoju. Ideje i principe koje je ondje upoznao danas nastoji prenijeti i u svoj trenerski rad.

- Ondje sam se razvijao kao mladi igrač i rodila su mi se djeca. Nizozemski stil snažna je nogometna filozofija. Kao igrač ponekad sam imao problema s njim, ali sada kao trener pokušavam neke njegove elemente uključiti u svoj stil - rekao je strateg Hajduka.

Posebno se dotaknuo jednog nizozemskog velikana.

- Volim atraktivnu filozofiju Johana Cruyffa i dobro poznajem Jordija Cruyffa. Kao tehnički direktor doveo me u AEK Larnacu 2011. godine, a godinu dana kasnije u Maccabi Tel Aviv