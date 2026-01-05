Obavijesti

Garcijina glavna zadaća: Kako dobiti pravog Marka Livaju?

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 2 min
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Prethodnih godina Hajduk je odrađivao pripreme u Španjolskoj i Istri, ali ovaj put su odlučili ostati na Poljudu. Dok čeka potencijalna pojačanja, i sam Garcia zna koji će njegov biti najvažniji zadatak na pripremama

Hajduk će treningom u 11 sati danas započeti pripreme za nastavak sezone. Trener Gonzalo Garcia prozvat će igrače koji će, nakon uobičajenih testiranja, odraditi četiri mini-ciklusa treninga, a između njih i tri provjere. Ritam treninga razbijat će utakmicama, 11. siječnja u Zmijavcima te 14. i 17. siječnja na Poljudu protiv hercegovačkih premijerligaša Posušja i Širokog.

