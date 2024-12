Gattuso bez brade: Ako budemo prvaci opet ću obrijati bradu...

Uoči Jadranskog derbija svi su preduvjeti da vidimo jednu kvalitetnu nogometnu predstavu. Stadion bi trebao biti pun, igraju prve i druga momčad na prvenstvenoj ljestvici, obje momčadi manje – više kompletne... Samo je pitanje s kakvim će namjerama dvojica trenera, Gennaro Gattuso i Radomir Đalović ući u susret, hoće li napasti ili će krenuti oprezno, s prvenstvenim ciljem da ne prime gol...

Čestitamo vam na akciji, kako je bilo dan poslije kad ste se vidjeti u ogledalu i što vam je rekla supruga?

- Znao sam što me čeka, koristio sam više kreme u ovih par dana nego u životu. Gabriela, moja kćer ima 21 godinu i prvi put me vidjela bez brade, uhvatila me u đir, zvala me svako malo... Mnogi me prvi put vide bez brade, ovo što vidite nisam ja, ali brada će narasti. Opet ću se odazvati ako treba.

Hoće li Hajduk biti prvak prije nego se opet obrijete?

- Ako Hajduk bude prvak opet ću se obrijati, obećavam vam.

Kako se suprotstaviti Rijeci, Fruk igra lažnu devetku, dolaze u dobroj formi?

- Fruk igra lažnu devetku, ali nije samo on opasnost, njihovi veznjaci i bekovi se također bacaju na glavu za svaku loptu. Oni su nezgodni, potrudit ćemo se ugroziti ih, poljuljati njihovu sigurnost ako već dolaze sigurni u pozitivan ishod utakmice. Dali su 21 gol, primili samo pet, znaju patiti, ali mi ćemo dati sve od sebe da odigramo dobru utakmicu. U mojoj kući se kaže da je samo smrt sigurna...

Neporaženi su 16 utakmica, što mislite o njima, njihovoj igri i njihovom treneru?

- Za Đalovića sve pohvale kao i za svakog tko ne izgubi toliko utakmica. Oni se znaju oduprijeti, lako te izbace iz balansa, dosta golova daju izvana, nisu najljepši momčad za gledati, ali jako im je teško zabiti gol. Njihova glavna karakteristika da ne znaju gubiti utakmice, dobili su neke utakmice koje su trebali izgubiti, uvjeren te da ih možeš dobiti a na koncu izgubiš.

Kakvo je stanje u vašoj momčadi nakon Gorice?

- Zadovoljan sam stanjem momčadi, radili su jako dobro nakon proklete utakmice u Gorici. Gorica se ne da usporediti s porazom u Varaždinu, koji je bio bolji i zasluženo je slavio. Nismo mi izgubili zbog penala, bilo je drugih razloga. Nemam straha, rad i vjera u nas, ipak neke stvari smo naučili, moramo mijenjati pristup u zadnjih 25 metara, fali nam više zloće, kao i krilima koji moraju više riskirati jedan na jedan, da se upuste u rizik, jer kvaliteta je tu, moraju je bolje pokazati, želim vidjeti želju da izgore u zadnjih 25 metara, pa makar griješili. Šimun Hrgović se vratio, u rosteru je, Diallo i Bambina su out...

- Još nešto moram kazati. Igrali smo na teškom terenu iako dan ranije i na dan utakmice nije kišilo, lopta uopće nije odskakala. Nije to bilo isto kao kad su igrali Šibenik i Rijeka, kad se svijet srušio na teren dva dana ranije pa lopta nije odskakala. Nemoguće je da se to naziva Prvom hrvatskom nogometnom ligom. Velika ste nacija, dva polufinala i finale SP, veliki talenti, puno igrača u najboljim klubovima na svijetu, a igra se na takvim terenima. Ne mogu shvatiti zašto se to ne promijeni...

Kakvu Rijeku očekujete, neke najave govore da bi njih zadovoljio i jedan bod?

- Rijeka uvijek ima isti pristup, oni te puste 20 metara da izneseš loptu, ali kad dođeš do centra tu te stisnu. Bit će bitka tko će osvojiti sredinu terena. Tu su opasni, Fruk se spusti po loptu, veznjaci se bacaju na glavu, i spomenuo sam udarce izvana, pola golova daju na taj način.

Kad povedu Hajduk i Rijeka teško gube a uglavnom pobjeđuju. Je li ključ zabiti prvi?

- A kako se to radi, ha, ha, ha... Slažem se, oni primaju malo golova i glavna je stvar kako ćemo mi na to odigrati. Govorio sam o njihovim karakteristikama, dobro smo ih proučili, ključ je da mi budemo pravi, da budemo ponosni...

Tko će pucati penal ako se dogodi?

- Imamo više onih koji pucaju, prije svih Livaja, Rakitić... Što se mene tiče može pucati bilo tko, po meni bi Livaja trebao nastaviti pucati.

Gorica vam je zabila gol iz prekida, zaspao je golman Lučić. Rijeka je opasna iz prekida...

- Oba gola protiv Osijeka dobili smo iz prekida. Možeš igrati zonu ili čovjeka na prekidima, ja sam uvijek igrao zonu, ali kad sam došao ovdje vidio sam da se igra igrač na igrača. Nisam želio to mijenjati, ali u Osijeku je zaspao Puki, Zvone je zaspao protiv Gorice, ali radimo na tome...

Što je s poklonom za Goricu, hoće li ga igrači dobiti ako pobijede Rijeku?

- Neću obećavati poklone, donijelo nam je to nesreću, tek ako pobijede razmišljat ćemo o tome.