Gattuso časti: Igrače i stožer je odveo na večeru nakon pobjede

Hajduk je imao sreće u Koprivnici. Ali i znanja. Pobijedio je Slaven Belupo 2-0 s tim da je u prvih 15 minuta primio dva gola nakon što su Koprivničani lijepim akcijama probili gostujuću obranu, no oba gola je poništio VAR. Dva puta se sreća osmjehnula Splićanima, treća ih je dočekala s druge strane kada je Božić postigao autogol. Kasnije je Biuk prvijencem od povratka u Hajduk potvrdio pobjedu.

Splitska momčad je i dalje neporažena. Talijanska legenda Gennaro Gattuso odradila je vrhunski posao na klupi pa je Hajduk nakon 10. kola vodeći u prvenstvu. Ima četiri boda više od Rijeke i Dinama, no ono što posebno može veseliti i Gattusa i navijače je da 'bijeli' još uvijek ne znaju za poraz! Jedina su momčad lige uz Rijeku s nulom u rubrici "porazi", a imaju i drugu najjaču obranu s tek pet primljenih pogodaka.

Nakon svih turbulencija koje je proživio na izazovnom radnom mjestu, Gattuso konačno može malo odahnuti. A to je i učinio odmah po završetku obaveza u Koprivnici. Igrače Hajduka odveo je do Varaždina, točnije Varaždinskih toplica i to u jedan restoran gdje je cijeli stožer i sve igrače počastio večerom.

Svi su se zajednički družili, proveselili i dodatno gradili momčadski duh prije nastavka puta do Splita.