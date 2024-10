Gattuso: Durdov se ne bi smio umisliti, nije još ništa napravio. Carević: Ovo je naša realnost

Hajduk je u devetom kolu HNL-a deklasirao Šibenik 4-0. Bila je to sjajna večer za sve navijače "bilih", Ivan Rakitić doveo je splitski klub u vodstvo već u drugoj minuti, a Bruno Durdov zabio je treći gol u sezoni u 17. minuti. Već je tada pitanje pobjednika praktički bilo riješeno, a do kraja su mrežu zatresli još Anthony Kalik i Marko Livaja.

Gennaro Gattuso tako je neporažen u prvih devet prvenstvenih utakmica, a Hajduk je vodeći klub HNL-a nakon prve četvrtine prvenstva s 21 bodom, dva više od Rijeke i Dinama.

- Bila je to odlična utakmica, dominirali smo, a pogotovo sam zadovoljan našom igrom bez lopte u nogama. Nadam se da nas ovaj entuzijazam zbog prvog mjesta u prvenstvu neće uzeti, noge nam moraju ostati na zemlji. Moramo nastaviti s poniznim radom - rekao je Gattuso za MAXSport.

Split: HNK Hajduk i HNK Šibenik u utakmici 9. kola Prve HNL | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Posebne su pohvale dobili Kalik, u kojeg Gattuso ima veliko povjerenje, i Durdov.

- Kalik je bio odličan, kao i svaku utakmicu do sada. Zasluženo je dobio aplauz na Poljudu, ali primijetio sam kako je stadion pljeskao na apsolutno svaki potez. A Bruno je odigrao još jednu veliku utakmicu. Uvijek sam govorio da godine ne vrijede u nogometu. Igra onaj tko je najbolji i tko najbolje trenira! Takva je situacija i s Durdovom. Zabio je tri gola, a 16 i pol mu je godina. Zato mi treneri i vi novinari od njega ne smijemo činiti veliku zvijezdu, on ne bi trebao misliti kako je nešto napravio. Nije još ništa napravio. Mlad je, treba puno volje, karaktera i truda. Nadam se da ću ga ja kao trener usmjeriti na pravi put - komentirao je Talijan, pa se kratko osvrnuo na prvi ciklus u HNL-u.

- Zadovoljan sam s mojih prvih devet utakmica, teško je ovaj entuzijazam zbog rezultata prenijeti i na igrače koji ne igraju. Imamo veliki sastav, neki ne igraju, ali svi su u sjajnoj formi. Svi nas sada žele pobijediti, u devet kola nismo izgubili. Moramo biti snažni - rekao je.

Split: HNK Hajduk i HNK Gorica sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Gattuso se trudi naučiti hrvatski jezik, ali mu ne ide lako.

- Volio bih naučiti hrvatski, ali je težak jezik. Naučio sam neke psovke i riječi pozdrave poput 'dobro jutro', 'dobar dan' i slično - zaključio je u intervjuu za MaxSport.

Talijanski trener bio je pun riječi hvale i za Ivana Rakitića na presici nakon utakmice.

- Ivan je Božji dar za mene kao trenera i ovu momčad. Najprije zbog samog dolaska u Hajduk, a zatim zato što je primjer svima drugima. S njime je sve jednostavno, vrhunski je profesionalac. Uživam u svakom trenutku s njime, on i Krovinović nisu 'box to box' igrači, ali puno daju i to se vidi.

Rokas Pukštas nije konkurirao za nastup zato što je prekršio pravilo i trenira pored momčadi. Gattuso je objasnio što se dogodilo.

- Istina je da sam ga udaljio od momčadi za ovu utakmicu. Vidio sam snimku na kojoj on trenira. Mlad je nogometaš, a mladi rade pogreške. Za mene je sutra novi dan. Rokas mora razumjeti što je nogomet, njegov je problem što ne sluša. Radi face kao da uopće ne razumije mene i stručni stožer. Moj stožer je radio po Europi i osvajao trofeje 20 godina. Platio je kaznu, iskreno je prihvatio pogrešku. Razumijem i ja njega, nije išao krasti i stvarati probleme, on je trenirao. Moje je pravilo da igrači to ne rade dan prije utakmice. U modernom nogometu mladi igrači imaju osobne trenere, a ne znaju dovoljno o nogometu da bi prenijeli treneru što su radili u klubu. Ne znam zašto je tako, tko im stvara pritisak, plaćaju li te trenere. Nisu u kontroli u tim situacijama pa se ozlijede...

Carević: 'Čudno je bilo igrati protiv Hajduka'

Trener Šibenika Mario Carević priznao je kako je ovaj rezultat realnost za njegov Šibenik.

- Ovo je naša realnost. Čestitam Hajduku na zasluženu pobjedu, napravili smo samo tri prekršaja. Ako nešto želimo u ovakvoj utakmici, moramo nedostatak kvalitete kompenzirati s našom agresivnošću. Primili smo gol u drugoj minuti i to nas je malo poremetilo, bili smo malo pod dojmom. Pojedinci, ne svi igrači. S Hajdukom se jednostavno ne možemo boriti.

Split: HNK Hajduk i HNK Šibenik u utakmici 9. kola Prve HNL | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Njegov plan pao je u vodu zbog brzog kola Rakitića.

- Plan je pao u vodu u prvoj minuti. Krenuli smo s 5-2-3, ali smo se adaptirali nakon gola jer nam je Diallo stvarao problem ulaskom u sredinu. Htjeli smo isključiti Rakitića iz kreacije, on je fenomenalan, vidi sve na travnjaku, ali stalno je dolazio do prostora.

Carević je dobar dio igračke karijere proveo u Hajduku, a bio je i pomoćni trener 2018. godine,

I on je bio pod impresijom Poljuda.

- Ovo je moj klub, tu sam bio 20 godina. Čudan mi je osjećaj, ali sad sam trener Šibenika, bio sam usredotočen samo na moju momčad. Ali lijepo se vratiti doma.