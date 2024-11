Gattuso: HNL je očajan i težak, želim da HNS uvede obavezu! A i ja sam učio od Coppitellija...

Hajduk se golom Filipa Uremovića u završnici utakmice s Osijekom spasio drugog poraza. Splićani su propustili šansu da se odvoje na vrhu, ali Gennaro Gattuso nakon tijeka utakmice mora biti zadovoljan i bodom.

- Bila je dobra utakmica za obje momčadi. Nismo zabili drugi gol i Osijek je preuzeo inicijativu. Svidjelo mi se dosta stvari, obje su ekipe igrale otvoreno i bila je zanimljiva utakmica. Nismo na presing Osijeka dobro odgovorili, prvenstveno na njihova krila koja su se prelako probijala pokraj Dialla i Melnjaka. Nismo izgubili glavu ni kad smo izgubili, nastavili smo igrati našu igru i sve su nam izmjene nešto dobroga donijele. Nijedna se momčad neće puno naigrati ovdje jer Osijek ima dobru momčad i nas ovaj bod zadovoljava - rekao je Talijan te objasnio potez s Benrahouom.

Osijek i Hajduk sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Kada zajedno igraju Rakitić i Krovinović, ponekad nam nedostaje mišića i agresivnosti i onda volim Benrahoua ubaciti na poziciju desetke i on se tu dobro snalazi jer bolje pokriva prostor od drugih. Svidio mi se na treninzima, i protiv je napravio dobar posao.

Možete li usporediti Osijek sada i onaj s Poljuda?

- Ostavili su pozitivan dojam na mene, prvenstveno mladi igrači. Uvijek me raduje kad vidim igrače godišta 2005. ili mlađe. Zato pohvale svima u klubu, rade dobar posao i veseli me vidjeti i ove terene za treninge oko stadiona, infrastruktura je također jako važna. Danas Osijek ima više samopouzdanja nego prije, dobro su posloženi, da kažem teška i naporna momčad.

Tko vas se od igrača Osijeka najviše dojmio?

- Ne volim isticati pojedince, ali čim vidim trojicu ispod 21 godine i neke još mlađe, automatski mi se sviđa taj klub. Imaju karakteristike da postanu dobri igrači i, bitno, imaju priliku da igraju. Dolazim iz nogometne nacije, ali nema u Italiju mnogo mladih koji imaju priliku da igraju profesionalni nogomet i zato mi je Osijek simpatičan. Ovo je i Coppitellijeva zasluga, s Lecceom je osvojio prvenstvo mladih i zna raditi s njima. Treba biti otvorenog uma jer je delikatan posao, morate im dopustiti da pogriješe, ali ih znati dignuti. Igrali smo već jedan protiv drugog i naučio sam nešto od njega o radu s mladima, kako ih razumjeti. On je vrhunski odabir za trenera Osijeka.

Obrana je primila dva gola iz prekida?

- Bila su dva neugodna ubačaja. Pripremao sam momčad na duge lopte, na neke je dobro reagirala, na neke ne. Kod prvoga gola Pukštas je lošije skočio, kod drugoga je Lučić reagirao nespretno, ali mogli smo primiti i dva u prvom poluvremenu kada nas je spašavao. Moramo bolje čitati duge lopte.

Kako ocjenjujete konkurenciju u HNL-u?

- Ovo je očajna i teška liga. Imate mnogo mladih igrača i sve momčadi napadaju u dubinu, stoga se sve svodi kako odgovoriti na agresivnost. Hrvatska ima izniman talent, to je neshvatljivo za tako malenu zemlju. Klubovi imaju jak omladinski pogon, ali sramotna je infrastruktura. Osijek, Dinamo, Rijeka, imaju uvjete za mlade, ali drugi se muče i stoga apeliram na savez da stavi obavezu svima da se tereni moraju urediti. Ovo su sramotni tereni, mladi ne mogu pokazati talent i dolazi do ozljeda. U Splitu 300 mladih trenira na jednom terenu, u okolici su samo dva i mnoge mlade gubimo na ulici. Hrvatska taktički i strateški može još rasti, ali ne dok su ovakvi terenu. Kod nas se trenira do 22.30, to je neshvatljivo. Dok smo mi bili mladi, na ulici smo proveli po 10 sati dnevno, a sada su djeca 10 sati tjedno. Jedan dnevno nije dovoljan da se razvije talent.

Federico Coppitelli nije bio zadovoljan ishodom.

- Nisam zadovoljan bodom jer smo vodili 2-1, primili smo dva relativno jeftina gola. No zadovoljan sam prezentacijom, dečki su odigrali dobru utakmicu. Ne možemo reći da smo u potpunosti zaslužili pobijediti, ali kada vodite u završnici, onda morate žaliti. Hajduk je, uz golove, imao dvije šanse, mi pet. Ostaje činjenica da moramo jako dobro igrati i puno se truditi da bismo stvorili šansu za gol.

Osijek i Hajduk sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Jeste li zadovoljni sa zamjenama?

- Nismo podigli bitno razinu igre, ali nismo ni pali. Jugović je sam tražio zamjenu. Matković? Morate u kontrama imati određene karakteristike, da je pao u onom duelu s Prpićem, bio bi možda crveni karton ili kazneni udarac. Mogao bi igrati bolje.

Reakcije obrane?

- Na sljedećem treningu momčadi ću reći da moramo pobijediti u situacijama kada se nudi prilika, pogotovo kada igramo dobro. Kod golova smo morali biti pažljiviji, pogotovo kod prvoga gola. Omerović je mladi i talentirani igrač s puno potencijala, mladost mu možda onemogućava da reagira kako bi trebalo u takvim situacijama, ali on je simbol ovog kluba, koji raste u svakom segmentu. Mi razgovaramo o nezadovoljstvu jer nismo pobijedili, ali gledajući prvu i ovu utakmicu, imam osmijeh na licu jer smo se evidentno poboljšali. Uvijek na sve oko sebe želim prenijeti ambicije. Naš mentalitet je razlog zašto zaostajemo u prvenstvu. Protiv Dinama, Rijeke i Hajduka nismo izgubili i moramo biti zadovoljni. Htio bih se zahvaliti navijačima koji su nas u kriznom trenutku podigli.