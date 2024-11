VIDEO Pogledajte gol kojim je Hajduk izjednačio. Je li bio faul?

Osijek i Hajduk odigrali su 2-2 u drugom derbiju 14. kola HNL-a nakon što su Dinamo i Rijeka (1-1) podijelili bodove na Maksimiru dan ranije. Uzbudljiva utakmica na Opus Areni ponudila je mnoštvo akcije, vidjeli smo četiri gola i neke neobične situacije poput one kada je Tiago Dantas pokušao uzeti 'šalabahter' Filipu Krovinoviću.

Splićani su poveli vrlo rano, Livaja je zabio već u devetoj minuti, no izjednačio je Luka Jelenić u 41. Uslijedio je potpuni prokret u 58. kada je stoper Osijeka postigao svoj drugi danas, no Osječani nisu izdržali do kraja. Konačnih 2-2 postavio je Filip Uremović u 84. minuti.

Statistika Osijek - Hajduk

Foto: Sofascore za 24sata

Upravo kod tog gola aktivirao se VAR i to nakon žestokih prosvjeda domaćih igrača. Smatrali su da je Livaja u skoku napravio prekršaj nad Rokom Jurišićem, sudac Ante Čulina pričekao je VAR i procjenu Frana Jovića i Ivana Vučkovića pa pogodak priznao.

>> VIDEO: GOL HAJDUKA ZA IZJEDNAČENJE

Ipak, brojni navijači Osijeka ne slažu se s tom odlukom i smatraju da je Livaja napravio prekršaj. Što vi mislite?