Gattuso izgubio živce: 'Što ste negativno zamjetili?! Vi samo naglašavate kad nismo dobri'

Hajduk je u domaćoj utakmici savladao HB Torshavn 2-0. Na prepunom Poljudu "Bijeli" su s dva gola u prvom poluvremenu dobro otvorili utakmici. Prvi je mrežu gostiju načeo Filip Uremović u 19. minuti pogotkom nakon kornera, a u 30. minuti Marko Livaja zabio je iz kaznenog udarca. Rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao i tako je Hajduk došao do pobjede u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige. Dojmove nakon utakmice podijelio je trener Gennaro Gattuso.

Je li dojam da je rezultat bolji nego igra, pogotovo u drugom poluvremenu?

- Koje su to negativne stvari koje ste vi zamijetili? Hoćemo li nas dvojica početi ovako loše? Zašto naglašavate tih 30 minuta koji nisu bili dobri? Mi smo izašli iz priprema, igrali smo protiv suparnika koji je odigrao 21 utakmica, ovo je dobar rezultat i dobar efekt je ostavilo na kraju - rekao je Gattuso kojeg je iz takta 'izbacilo' pitanje jednog novinara.

Pukštas i Sahiti nisu odigrali na nivou?

- Za vas nisu bili dobri, za mene je to bilo jako dobro.

Ponavlja se situacija godinama da se igra samo na Marka Livaju, da Hajduk nema napadača?

- Dobro, popravit ćemo to u sljedećim utakmicama...

Što ste vi vidjeli pozitivno iz ove pobjede?

- Mnogo je pozitivnih stvar, radi se o suparniku koji je dobar i u presingu i povlačenju. Prvo poluvrijeme moglo je završiti 3-0, 4-0, ali nemojte očekivati da ćemo mi zabijati po sedam golova. Mi ćemo sigurno rasti kako budu utakmice odmicale.

Ništa nije gotovo, igra se i na umjetnoj travi?

- Mi ćemo se pripremati u Prugovu na sintetičkom terenu novije generacije, vježbat ćemo, moramo se prilagoditi kao što su oni morali prilagoditi na vrućinu i pravu travu. Sigurno će biti i klizav teren, ali moramo se dobro pripremiti i privesti posao kraju.

Par riječi o navijačima?

- Hvala, hvala, hvala... Milijun puta hvala. Toliki broj navijača na tribinama, lijepa brojka, nadam se da će stadion biti stalno pun, a to će ovisiti o nama. Hvala svima, cijelom Splitu...

U pojedinim trenutcima Torshavn je ostajao četiri na četiri u obrani, to otvara dosta prostora da ih ugrozite ako budu i u uzvratu igrali na isti način?

- Pogreške su normalne, možda smo ih učinili, ali ja sam jako zadovoljan. Oni su zabili 33 gola i primili 13 u sezoni, oni su jako neugodni i ja sam jako zadovoljan ovim što smo prikazali.

Kako ste uspjeli od centralnog veznog Kalika napraviti krilo. Nekad su tako u Milanu igrači Milana iz veze igrali na krilu?

- To je sve zahvaljujući njemu, on ima volju, brzinu, na pripremama je igrao na poziciji Pukštasa, ima dobar ritam, mi za svakoga tražimo najbolju poziciju, volja je ono što on ima. Sahiti je griješio recimo, ali ima volju i želju da popravi pogreške i to me raduje.

Idete u goste suparniku koji je u srcu sezone, čeka vas dugi put, igra se na sintetičkom terenu, a vi ste tek u pripremnom razdoblju. Koliko je to problem, možda treba popustiti treninge?

- Sutra je odmor, prekosutra se radi. Za postati momčad treba raditi svaki dan. Idemo igrati, nadmetati se.... Najlakše je reći "Gospe moja..." a u stvari treba prionuti radu da bi na koncu postali bolja momčad.