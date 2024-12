Gattuso nakon kazne ekspresno vratio prvotimca na trening

Nakon pobjede u derbiju Gennaro Gattuso dao je igračima slobodan dan kako bi se malo opustili i odmorili uoči novih obaveza i nastavka prvenstvene utrke. Prvi trening zakazan je za jutros u 10 sati i na njemu se prema najavama pojavio i Zvonimir Šarlija. Podsjetimo, stopera Hajduka trener je izostavio s popisa kandidata za utakmicu s Dinamom, a nakon utakmice to je pojasnio kao odgojnu mjeru:

- Zvone je vidio da nije u postavi za derbi i nije trenirao dobro, nije bio na maksimalnoj razini kako to on inače radi, pa je zbog toga ostao na tribini. Tako će biti uvijek dok sam ja tu, svi moraju imati maksimalno poštovanje prema klubu. Možda nemamo infrastrukturu i terene, ali plaće stižu redovito i na vrijeme i to treba respektirati. Tko pogriješi – plaća – sutra je novi dan i za Zvonu i za sve ostale – kazao je Gattuso.

I doista, trener Hajduka nije "zlopamtilo", sve dosadašnje probleme rješavao je brzo i efikasno i držao disciplinu u svlačionici na izuzetno visokom nivou. Nije se libio kazniti bilo koga, ali i vrlo brzo oprostiti. I Diallu, i Sahitiju, i Dajakuu, uoči derbija i Šarliji. Kaznio ih je, ali im je ostavio otvorena vrata i priliku da se ispričaju i vrate u momčad. I sve je završilo bez drame i potresa, osim u slučaju Perišića koji je i onako namjeravao otići...

Uopće nije bilo dileme hoće li se Šarlija pojaviti na treningu, jer se nakon derbija koji je odgledao s tribina spustio pred svlačionicu čestitati suigračima. Šarlija je danas normalno trenirao i nema sumnje kako će kod Gattusa imati tretman kao i svi ostali prvotimci. Ne samo zbog toga što trener Hajduka nije "zlopamtilo", nego i zbog toga što mu Šarlija i te kako treba u Velikoj Gorici. Hajduk je u derbi ušao s petoricom igrača koji su imali po dva žuta kartona, a od njih petorice požutjeli su Kalik i Uremović, pa bi Šarlija lako mogao protiv Gorice biti i starter, zauzeti Uremovićevo mjesto i krenuti od prve minute u paru s Prpićem...

