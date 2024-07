Gattuso nakon slavlja: 'Meni je Hajduk poput Real Madrida'

Hajduk je u Grazu na posljednjoj pripremnoj utakmici pobjedio Fenerbahče 1-0. Momčad Josea Mourinho (61) dominirala je susretom u prvom poluvremenu, no "bijeli" su sve nalete Fenera izdržali i naposljetku slavili golom Brune Durdova (16) u 85. minuti. Gennaro Gattuso (46) zadovoljan je onime što je momčad pokazala.

Gospodine Gattuso, kako ste vidjeli ovu utakmicu i mladog Durdova?

- Ne bih želio pričati samo o Durdovu, nego o cijeloj momčadi. On je još mlad, 2007. godište, još mlijeko pije i treba ga pustiti da se razvija svojim ritmom, što manje priče o njemu to bolje. Što se tiče utakmice, dosta smo patili na početku, mučili smo se, držali smo linije, izdržali smo pritisak, na koncu i pobijedili.

Koliko vas raduje činjenica da niste primili gol od doprvaka Turske?

- Znamo kakva su oni momčad, do jučer su neki od njih igrali za City, United... Veliki igrači su to, pobjeda je velika, ali mi smo ovdje na pripremama i nema potrebe za uzdizanjem. Odigrali smo dobro protiv Šahtara i Fenera, ali dolaze nam puno manje momčadi, pa da ne poletimo previše...

Ovo je moja glavna misija...

Što mislite na čemu treba raditi u sljedeća dva tjedna da bi se momčad maksimalno spremila za Torshavn?

- Početni udarci... Ivan Lučić (29) je imao par krivih dodavanja u otvaranju napada. Mi se još uvijek uigravamo, rastemo, igramo dosta riskantan nogomet i treba smanjiti strah od pogrešaka na najmanju moguću mjeru. To je moja glavna misija, da igračima otklonim strah od riskantnih lopti, da bi mogli igrati riskantan nogomet.

Koliko je momčad spremna za ono što je čeka za dva tjedna?

- Večeras smo napravili video kojim smo zahvatili igračima, svima iz kluba koji su s nama, i vama novinarima koji ste nas vjerno pratile. Radili smo jako dobro, ovo je naš put, ne možemo kupiti igrače od 20 milijuna, ali možemo izgraditi mentalitet. Meni se jako sviđa mentalitet ove momčadi, to su igrači koji igraju srcem, trude se. Imamo to što imamo, možemo stvoriti igrače iz akademije ili popraviti ove koje imamo. Nakon 21 dan rada i 33 treninga, to je bila velika žrtva, sad ćemo malo smanjiti ritam i intenzitet...

Je li vam nešto Mourinho kazao o Hajduku, o igračima?

- Popričali smo, ne toliko o Hajduku, ali me pitao kako to da sam naklon Marseille i Napolija došao u Hajduk. Ali za mene je Hajduk poput Real Madrida. Što se mene tiče, ako se dobro trenira i radi meni nije problem trenirati ni momčad i na mjesecu. Ovaj 21 dan mi je pričinjavao zadovoljstvo, dok se dobro zabavljam i učim, dobro je. Kod kuće uz TV i bilježnicu ovaj se posao ne radi. Hvala momcima koji me raduju svako jutro kad dođem na teren.

