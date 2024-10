Gattuso: S Kalinićem se stalno čujem i vidim, i dalje mu teško pada sve ono što se dogodilo...

Što više jedeš apetit raste! Tako je nekako i s Hajdukom. U prvenstvo su startali s osam utakmica bez poraza a pobjedom nad Šibenikom zadržali bi vrh ljestvice na kraju prvog kvartala. Sudeći prema raspoloženju javnosti a i koeficijentima koje nude kladionice, Hajduk je u susretu sa Šibenikom izraziti favorit. Ali kao i obično favoriti se moraju dokazati na terenu. Svjestan je toga i Gennaro Gattuso...



Dobili ste prvu nagradu za trenera mjeseca, sad svi očekuju konačnu nagradu, naslov prvaka?

- Nagrada nije moja, nju su zaslužili moji igrači i suradnici na terenu.To je prošlost, fokusirani smo na sutrašnju utakmicu, protiv teškog suparnika koji može zadati udarac.

Pukštas loše igra, uveli ste ga pred kraj utakmice u Rijeci, zašto ne igra više?

- Ništa se ne događa, teško je odabrati 11 igrača, svi igraju dobro, svi su spremni i imam glavobolju kako izabrati početnu postavu. Kad igrač ne igra najčešće je tužan i ljut, to primjećujem, ali ja imam 31 igrača, 28 igrača i tri golmana... Meni je teško složiti formaciju koja će istrčati.

Dinamo i Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Marija Carevića svi vide kao sljedećeg trenera Hajduka, kakvu utakmicu očekujete?

- Nema jednostavnih utakmica, oni se jako dobro brane i moramo biti oprezni u tranziciji. Tražim maksimalan pristup i volju, ponavljam pristup, pristup, pristup... Lako je trčati protiv Dinama i Rijeke, želim vidjeti da se na svaku loptu ide kao da je života vrijedna. Ona je bitna zbog kontinuiteta volje i mentaliteta, sutra idemo u rat, u bitku, neće to biti lagana utakmica. Mi nismo bolji od njih, ne smijemo tako razmišljati, moramo izboriti tri boda. Oni igraju 4-1-4-1, igraju nekad 5-3-2, brane se jako dobro, defenzivno su orijentirani, vole i slijede svog trenera...

Sigur će opet otići na okupljanje reprezentacije, opet ga neće biti u treningu, ima dugo putovanje... Kako riješiti taj problem, jer opet neće biti u punoj formi da bi konkurirao momčadi?

- Pričao sam s Nikom jutros. On se diže u igri, bio je bez treninga jedno vrijeme. Sad je ušao u ritam treninga i utakmica, i ne strahujem za njega. Ja sam zadovoljan kad igrači idu u reprezentacije, nije on jedini, vidjeli ste da ne igraju ni Zvone, ni Fahd, Dario i Ismael se mijenjaju u postavi.... Digao se level momčadi, svi mogu igrati, želim da svi radosno treniraju i poštuju jedni druge. Raduje me da imamo i pet zamjena i da nam one daju nešto novo. Ja sam taj koji radi odabir kadra i biram najbolje.

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Sutra završava prva četvrtina prvenstva, svi očekuju da prođe bez poraza. Čujete li se s Kalinićem, skupa ste slagali momčad, što kaže na ovaj uspjeh do sada?

- Bez Nikole Kalinića ja ne bih bio ovdje, on me uvjerio da dođem u ovaj klub. Čujemo se svaki dan, ne pričamo samo o nogometu nego i o drugim stvarima, svaki tjedan večeramo s obiteljima, ili u njegovoj ili u mojoj kući. Njemu i dalje jako teško pada ono što se dogodilo, ali on je najveći navijač Hajduka i raduje se svakoj našoj pobjedi. Ja sam uvjeren da u Nikoli imamo najvećeg navijača i on mi daje dodatni poticaj da radim ovaj posao. Imam dobar odnos i s novim sportskim direktorom.

Hajduk i Osijek sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prpića ste doveli do vrata reprezentacije, odakle vam hrabrost da njega, Hrgovića, Durdova stavljate u prvi plan?

- Nije to samo pitanje hrabrosti. Meni u nogometu godine ne znače ništa. Elez i Zvone su stariji a ponašaju se profesionalno i pozitivno. Igra onaj tko se najbolje uklapa u formaciju. Njih trojica su pokazali hrabrost, ali i hrabrost u pogreškama, da riskiraju i da nastave dalje, kao Prpić u Rijeci. Ja puštam da teren govori, tko najbolje radi taj i igra. Problem je modernog nogometa što nakon tri dobre utakmice svi mediji proglase novog fenomena. Za to treba 50 - 60 utakmica. Mladi moraju trenirati i rasti, njih trojica su budni, dobro rade i zato smo ih nagradili velikim utakmicama. Ja im stalno govorim da imaju sreću promijeniti život sebi i obitelji, ali za to moraju puno raditi i biti 24 sata u nogometu - zaključio je talijanski trener na press konferenciji.

Hajduk i Šibenik igraju u nedjelju 6. listopada od 18.30, a dvoboj će suditi Patrik Kolarić.