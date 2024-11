Gattuso o mogućem odlasku iz Hajduka i Istri: Neugodni su kao zubobolja, toga se svi bojimo

Poraz u Varaždinu mobilizirao je Gennara Gattusa i njegov stožer uoči utakmice s Istrom. Ne toliko zbog samog poraza i gubitka bodova, koliko zbog dominacije domaće momčadi i činjenice da je Varaždin pokazao i Istri i svim drugom suparnicima kako je moguće neutralizirati snagu Hajduka. Gattuso još uvijek nije siguran hoće li i u kojoj mjeri moći računati na Marka Livaju o čijem je stanju govorio liječnik Ante Turić. Ivan Lučić po svemu sudeći neće biti u konkurenciji...

No na stranu sve navedeno, činjenica je da je Hajduk na Poljudu u ovoj sezoni nepobjediv, da u šest odigranih utakmica nije izgubio ni boda, uz impresivnu gol razliku 15-4 i više od 20.000 gledatelja u prosjeku. Nema sumnje kako će i sutra Poljud biti dobro popunjen, a na igračima je da opravdaju status favorita i vrate se dobrim igrama i pozitivnim rezultatima.

Što očekujete od utakmice s Istrom nakon poraza u Varaždinu?

- Sutra nas čeka, da upotrijebim metaforu, "posjet zubaru". Svi imamo strah od zubara koji nam brusi ili "čeprka" po zubima. Istra je neugodna kao zubobolja, jako su vertikalni, fizički jaki... i moramo dobro odraditi posjet zubaru. Što se tiče Varaždina, bio je to prvi poraz, da nam je netko rekao da ćemo biti u ovoj poziciji prije sezone, potpisali bismo to svojom krvlju. Bio je to manji prometni udes, ništa, idemo dalje... Imali smo upozorenje protiv Lokomotive. Prelagano smo Varaždinu dopustili posjed, kontrolu terena, nedostajalo je kompaktnosti. Bili smo široki, dosta udaljeni, nedostajalo je i kvalitete u zadnjih 25 metara i tu treba raditi, poboljšavati se i vratiti kompaktnost.

Kakva je situacija s Ivanom Lučićem?

- Trenirao, je vidjet ćemo sutra hoće li biti na golu ili ne.

Varaždin i Hajduk sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Pojavljuju se informacije da bi vas željeli na klupi vašeg bivšeg kluba Glasgow Rangersa.

- Ja sam trener Hajduka, prioritet mi je utakmica s Istrom. Koncentriran sam na tu utakmicu. To su ćakule koje kruže u kafićima, ja imam ogromnu volju ostati ovdje i ostvariti ciljeve.

Kakva je momčad Istre, što mislite o kolegi Tramezzaniju?

- S Paolom imam odličan odnos, čuli smo se prije deset dana, zanimao ga je jedna igrač. Čeka nas teška utakmica, možemo ih usporediti s momčadima koje treniraju Jurić ili Gasperini. Oni su spremni, ne daju ti disati, ne smijemo se iznenaditi njihovom agresivnošću. Oni su poput pasa, slijede te, vrebaju pogreške, nadam se da ćemo kvalitetno odgovoriti na njihov presing.

Diallo je van konkurencije za Istru zbog tri žuta kartona, koga planirate koristiti na lijevoj strani, Melnjaka ili Hrgovića, i tko bi u tom slučaju konkurirao za desni bok?

- Započet će Melnjak.

Koprivnica: Slaven Belupo i Hajduk susreli se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Čak pet igrača imaju po dva žuta kartona i prijeti im neigranje u derbijima s Osijekom, Dinamom... koji dolaze nakon Istre, Biuk, Uremović, Livaja, Rakitić, Sigur... Hoćete li igračima dati neke posebne upute oko nepotrebnih startova, prigovora...?

- Svaka utakmica vrijedi tri boda, ne razmišljam o kartonima niti stižem razmišljati o tome. Uvijek igraju najbolji, tako će i biti i dalje. Mi se vraćamo nakon poraza od Varaždina, želimo vratiti duh, staviti "nož u zube" i nastaviti dalje. Kad završi utakmica vidjet ćemo kakva je šteta i prilagoditi se za dalje.

Ovo je i duel dvojice trenera koji dolaze iz zemlje vrsnih taktičara. Možemo li očekivati nešto posebno?

- Mi se baziramo na posljednjih par utakmica koje mogu gledati. U Puli su me iznenadili jer sam ih očekivao na našoj polovini terena, ali su nas čekali u bloku. Ne smijemo biti mlaki... Vidjet ćemo sutra, teren će odlučiti...

Apelirali ste na gledatelje da se suzdrže od zvižduka do 90. minute. Zanimljivo je da takvih zvižduka na gostovanjima nema, i da dolaze samo s određenih tribina?

- Navijači plaćaju ulaznice, mogu i zviždati, iako bih ja želio da nije tako. Nama je potreba pomoć, vraćamo se nakon poraza i moramo biti pravi. Vidjeli smo što je bilo prošle godine, nakon poraza od Rijeke.... Obaveza je da igramo maksimalno, da će navijači znati to prepoznati, ali tko sam ja da o tome odlučujem. Tih 25.000 gledatelja je lijep poguranac koji treba iskoristiti...

Rijeka: Rijeka i Hajduk sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Je li Durdov zaslužio poziv u U-21 reprezentaciju kao što je Hrgović zaslužio pretpoziv za A?

- Nije to moj dio posla. Ja mogu reći neke lijepe riječi za njih, kako rastu iz dana u dan, recimo za Šimuna, pa ste vidjeli što je bilo na zadnjoj utakmici. Ja mogu reći par lijepih riječi o njima, a na izbornicima je da odluče.

Kakav je raspored u pauzi, obzirom da dolazi reprezentacija na Poljud?

- Uobičajena pauza, igrači će dobiti tri dana odmora jer su imali dosta putovanja. Potreban im je odmor.

Hoćete li gledati utakmicu Hrvatska – Portugal?

- Ne razmišljam o Hrvatskoj i Portugalu, koncentriran sam na subotu i na Istru. Ne putujem ni u Italiju, ni u Marbellu, pogledat ću utakmicu Hrvatska - Portugal, ali koncentriran sam samo na Istru...