Gattuso ostavio Sahitija u Splitu zbog kašnjenja: 'Radije gubim utakmicu nego dostojanstvo'

Hajduk je pred gotovo 30.000 gledatelja u prvom susretu drugog pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu na Poljudu svladao Torshavn 2-0 te time stekao lijepu prednost koja im garantira miran uzvrat na Farskim Otocima. No unatoč tome trener Gennaro Gattuso ništa ne prepušta slučaju, na put je poveo sve najjače snage među igračima koji su mu na raspolaganju, uključujući i dvojicu najiskusnijih, Ivana Perišića i Ivana Rakitića.

Uoči uzvrata održana je i službena press konferencija na kojoj je uz trener Gattusa bio i Filip Uremović, no prva vijest bio je izostanak Emira Sahitija.

- Od prvoga dana od kad sam došao na mjesto trenera Hajduka zahtijevam disciplinu. Mi smo nogometna momčad, potpisali smo sporazum, postoje jasna pravila discipline. Emir je zakasnio na jednu klupsku obavezu i zbog toga nije sada s nama, ali u petak je novi dan, nadam se da se to više neće ponoviti ni njemu ni bilo kojem drugom igraču. O Sahitiju neću više pričati, stvari su takve kakve jesu, radije ću izgubiti utakmicu nego dostojanstvo. Pravila mora poštovati svih 25 igrača jednako, ali od petka krećemo ispočetka, nadam se da se ovakve stvari više neće ponavljati.

Što očekujete u uzvratu?

Potpuno različitu utakmicu nego onu prvu, zbog terena, zbog vremena... Velika utakmica je je ispred nas, neće biti lako. Igrao sam ovdje i s reprezentacijom, i s Glasgow Rangersima, bile su jako teške utakmice.... Sutra nam treba veliki Hajduk koji će ući maksimalno ozbiljno da bi se stvari odvile onako kako planiramo.

U kakvom je stanju Ivan Rakitić i planirate li njegov nastup sutra?

- Zadovoljni smo u kakvom je stanju i on, i Perišić, i Bamba... Ako bude prilike dobit će minutažu.

Hoćete li zaigrati zatvoreno, s obzirom na rezultat iz prve utakmice i činjenicu da vas čeka prvenstvena utakmica u nedjelju?

- Ne, nama je ovo važna utakmica. Fokus je na ovoj utakmici, ne volim da moja momčad igra na taj način. Mi smo krenuli jednim pravcem prije 50 dana i tako namjeravamo i nastaviti. Uostalom, vidjet ćete sutra...

Filip Uremović složio se s trenerom:

- Očekujemo tešku utakmicu, suparnik je dobar, očekujem da ćemo ući maksimalno s respektom i nadamo se prolazu.

Je li prvi susret pokazao da je Hajduk bolji suparnik i favorit?

- Pokazali smo da smo favoriti, moglo je završiti i većom razlikom. Ali sutra je nova utakmica pokušat ćemo pobijediti.

Kako se osjećate na nižoj temperaturi od svega desetak stupnjeva?

- I oni su došli u potpuno različite uvjete i temperaturnu razliku pa su se prilagodili. Svi smo igrali u ovakvim uvjetima i to ne bi trebao biti problem.

Koliko je razlika igrati na umjetnoj travi?

- To je veći problem nego vrijeme. To je puno drugačija podloga, probali smo se prilagoditi, imamo još jedan dan io trening i nadam se da će to biti u redu.