Hajduk shvaća Farane ozbiljno. Gattuso vodi i Perišića i Rakitića

Koliko su u Hajduku ozbiljno shvatili suparnika s Farskih otoka Torshavn najbolje svjedoči podatak da su redovne treninge u nedjelju i ponedjeljak izmjestili na terene u Stobreču koji su postavili umjetnu travu zadnje generacije, sličnu onoj na kojoj će se igrati i uzvratni susret. Jednako tako, Gennaro Gattuso će na put voditi sve raspoložive snage, dakle osim ozlijeđenih Nike Sigura i Aleksandra Trajkovskog svi će mu ostali igrači biti na dispoziciji.

Pokretanje videa... 03:08 Ludnica na Poljudu povodom dolaska Ivana Rakitića | Video: Tomislav Gabelić/24sata

To naravno uključuje i Ivana Perišića i Ivana Rakitića, vjerojatno i Abdoulie Sanyang Bambu koji ima gambijsko državljanstvo i kao takav ima i posebnu proceduru ishođenja dozvole za dolazak na Farske otoke, koja se očekuje u utorak... Ruptura mišića kod Trajkovskog i ozljeda gležnja kod Sigura očito su ozbiljnije prirode nego se to činilo u prvom trenutku na pripremama u Sloveniji i na njih Gattuso ne može i dalje računati, a do kada, to je otvoreno pitanje, kao što je pitanje i u kojoj mjeri će koristiti Ivana Perišića i Ivana Rakitića koji nisu prošli pripreme s momčadi...

Split: Hajduk i Široki Brijeg odigrali prijateljsku utakmicu na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk iz prvog susreta nosi prednost od dva gola i po svemu viđenom na Poljudu daleko je bolji suparnik od Torshavna, no opuštanja nema i ne smije biti jer je u pitanju i dugo putovanje s preko pet sati leta u jednom smjeru, i potpuno drugačiji uvjeti u kojima će se utakmica odigrati na umjetnoj travi te na temperaturi od jedva 13 stupnjeva Celzijusa uz mogućnost kiše, i suparnik koji je na takve uvjete naviknut. No Gattuso je u više navrata kazao kako na uvjete ne može utjecati i kako se momčad morati prilagoditi na sve uvjete, kako na splitsku vrućinu, tako i na hladnoću i umjetnu travu na Farskim otocima.

Split: Hajduk i Široki Brijeg odigrali prijateljsku utakmicu na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Uzvrat treba proći sa što manje štete i umora jer Hajduka u nedjelju očekuje otvaranje domaće sezone protiv Slaven Belupa na Poljudu. Momčad bi se u najboljem slučaju i ako ne bude kašnjenja trebala s Farskih otoka vratiti tek oko 6:00 sati u petak ujutro, što znači da će tek iza 7:00 biti u krevetima i slobodan dan iskoristiti za odmor. U subotu bi trebali odraditi tek jedan regeneracijski trening i onda u nedjelju, na vjerojatno dobro ispunjenom Poljudu, krenuti po prve prvenstvene bodove u novoj sezoni protiv gostiju iz Koprivnice.

Split: Hajduk i Široki Brijeg odigrali prijateljsku utakmicu na Poljudu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kada je uz pitanju prijelazni rok nema novosti, ni kad su u pitanju izlazni, a ni kad su u pitanju ulazni transferi. Navijači su nestrpljivi, u eteru se pojavljuju mnoga imena, zadnje je u opticaju ime slovenskog napadača Žana Vipotnika, no za sada nema ni službene ni neslužbene potvrde da se nešto konkretno događa oko bilo kojeg igrača, pa tako ni oko Vipotnika, koji ima brojne i bogatije ponude od one s Poljuda.

I dalje je sve u fazi špekulacija i nagađanja, a jedino konkretno ime koje je procurilo i za koju postoji potvrda da se o njemu pregovara je Brazilac Newerton, kojeg bi Darijo Srna rado poslao u Hajduk na posudbu, no i taj je posao još uvijek na čekanju.