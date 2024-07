Gattuso ostavio trojicu igrača Hajduka u Splitu za pripreme, Edin Džeko je blizu potpisa!

Nakon testiranja i uvodnog dijela priprema koji su u proteklih desetak dana obavili na Poljudu, igrači Hajduka pod vodstvom Gennara Gattusa danas su krenuli na središnji dio priprema u slovenski Bled.

Pokretanje videa... 00:57 Split: Gattuso održao otvoreni trening Hajduka pred navijačima | Video: 24sata/pixsell

Nakon odrađenog jutarnjeg treninga, nogometaši Hajduka krenuli su u 13.30 sati s Poljuda prema Sloveniji, gdje će se održati središnji dio priprema za novu sezonu. Trener Gennaro Gattuso na središnji dio priprema poveo je sljedećih 30 igrača:

Lovre Kalinić, Ivan Lučić, Borna Buljan, Toni Silić, Fahd Moufi, Niko Sigur, Niko Đolonga, Dominik Prpić, Josip Elez, Marino Skelin, Filip Uremović, Zvonimir Šarlija, Dario Melnjak, Ismael Diallo, Šimun Hrgović, Filip Krovinović, Marko Capan, Anthony Kalik, Ante Kavelj, Luka Jurak, Rokas Pukštas, Noa Skoko, Ivan Ćubelić, Emir Sahiti, Roko Brajković, Bruno Durdov, Madžid Šošić, Aleksandar Trajkovski, Mate Antunović i Marko Livaja. Prema očekivanjima među putnicima nema trojca Ferro, Benrahou i Dajaku, kojima je sportski direktor Kalinić najavio kako klub na njih ne računa i dao im priliku da na vrijeme pronađu nove sredine u kojima će nastaviti karijeru.

Split: Gattuso održao otvoreni trening Hajduka pred navijačima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je u sklopu prvog dijela priprema u Splitu odigrao dva prijateljska ogleda s bosanskohercegovačkim prvoligašima Veležom i Posušjem, u kojima su bijeli slavili 3-0, odnosno 1-0. Strijelci protiv Veleža bili su Durdov i dva puta Livaja, dok je jedini gol u subotnjem ogledu s Posušjem zabio Skoko.

Trener Gattuso dao je jučer igračima slobodan dan, a momčad će danas otputovati na pripreme u Bled gdje će trenirati sve do 10. srpnja te odigrati četiri prijateljske utakmice. Na terenima sportskog centra Bled bijeli će se sastati s kubom partnerom Radomljem, na tom susretu bit će predstavljen i novi bijeli dres marke Adidas, potom i sa Šahtarom u čijem vodstvu su uz trenera Pušića i dvojica navijačima Hajduka dobro poznatih lica, bivši igrač Srna i sportski direktor Stanić, a u zadnjem ogledu na Bledu ih čeka Ruh Lavov.

Split: Gattuso održao otvoreni trening Hajduka pred navijačima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Posljednjeg dana priprema Hajduk će se preseliti u austrijski Graz gdje će odigrati susret s Mourinhovim Fenerbahčeom. Bit će to svojevrsna generalka uoči početka sezone, i to protiv momčadi koju je posložio nekadašnji sportski direktor Hajduka Mario Branco. Bit će zanimljivo vidjeti u čijim redovima će zaigrati Edin Džeko, koji je još godinu dana ugovorom vezan za turski klub, no blizu je potpisa ugovora s Hajdukom, u čije bi se redove trebao preseliti.

Split: Gattuso održao otvoreni trening Hajduka pred navijačima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Nakon povratka iz Austrije igrači će dobiti par slobodnih dana za odmor, a onda slijedi završna priprema za sezonu, koju Hajduk otvara 25. srpnja domaćim ogledom s Torshavnom, klubom s Farskih otoka koji im u drugom kolu kvalifikacija stoji na putu plasmana u Konferencijsku ligu.