Gattuso otkrio: Higuain želi ići, zatočio bih ga samo da ostane!

Kad igrač odluči, teško ga je nagovoriti na suprotno, rekao je trener Milana Gennaro Gattuso aludirajući na transfer Gonzala Higuaina u Chelsea.

Milan je svladao Sampdoriju u produžetku 2-0, a Gattuso je naposljetku bio zadovoljan, no Higuain je opet bio nevidljiv, a trener je samo raspirio vatru oko transfera.

- Imamo jako iskren odnos, govorimo si stvari u lice, to je iskrenost. Kada igrač donese neku odluku, jako ga je teško od toga odgovoriti. No mogu pokušati - započeo je Gattuso pa objasnio situaciju:

- U ovom trenutku on je igrač Milana i čvrsto ga držimo, no ne znam što će se dogoditi. Pričao sam s njim puno, no teško je dati savjet jer je igračka karijera kratka. Da je do mene, pozvao bih ga k sebi doma, zaključao ga u sobu i bacao mu hranu svaka dva do tri sada. Nažalost, to ne mogu učiniti.

Chelsea već dugo ima problema sa svojim centarforima Alvarom Moratom i Olivierom Giroudom te se očito nadaju kako bi upravo Gonzalo mogao biti rješenje. Morata je poznat po svojim nerealiziranim šansama i promašajima, a Giroud već duže vrijeme nije čovjek koji zabija mnoštvo golova te se ponekad čini suviše trom za igru Maurizija Sarrija.