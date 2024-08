Gattuso: Puno smo griješili i to me morilo. Ovo je drugi sport

Znao sam da ovo neće biti jednostavna utakmica, jako smo puno patili, dosta smo griješili, pogotovo u zadnjih 25 metara i to me morilo. Ali trudom i radom to možemo nadići, vidim prostor za napredak, na koncu smo sretni što smo prošli, kazao je trener Hajduka Gennaro Gattuso nakon remija u Torshavnu 0-0 kojim je Hajduk prošao u treće pretkolo Konferencijske lige zahvaljujući pobjedi 2-0 iz prve utakmice.

Igralo se na umjetnoj travi po velikoj hladnoći, u zraku je bilo desetak stupnjeva Celzijevih.

- Igrati na ovakvom travnjaku je potpuno drugi sport, lopta je brža i drugačije odskače, ali ja ne priznajem isprike, moramo biti spremni na sve uvjete, pa i na hladnoću i samo 11 stupnjeva, na koju se teško naviknuti nakon vrućine u Splitu. Ali ponavljam, nema nikakvih opravdanja, moramo biti bolji u posljednjih 25 metara, moramo bolje reagirati u obrani i riještiti tri-četiri kontre...

Fokus se prebacuje na Slaven Belupo.

- U Split se vraćamo u 5 ujutro a trening je u 18.30, kompletna koncentracija se seli na Slaven Belupo - kazao je Gattuso, a na pitanje kako je zadovoljan igrom Bambe i Rakitića i može li se očekivati Rakitićev debi na Poljudu kazao:

- Bamba je bio dobar, ali mora biti bolji, ima još prostora za napredak. Kod dugih lopti s lijeva nadesno je malo kasnio u skoku i trku. Što se tiče Rakitića, to ćemo vidjeti, nećemo davati informacije i pomagati našim suparnicima - zaključio je Gattuso, kojega već za tjedan dana očekuje i gostovanje kod slovačkog Ružomberoka u idućoj fazi kvalifikacija Konferencijske lige.

Lučić: Rakitić je u top 15-20 ikad na toj poziciji

- Uvijek govorim da ako ne možeš zabiti, nemoj primiti gol. Mislim da nije bila najbolja utakmica s naše strane, ali prošli smo - kazao je Hajdukov junak Ivan Lučić i dodao kako je nakon deset godina zaigrao na umjetnoj travi.

- Znao sam da će biti teško, ali bio sam spreman na takvu utakmicu. Više je problem bila niska temperatura, kad se promijeni temperatura za 20 stupnjeva i podloga na kojoj igraš, naravno da to utječe.

Što vam je trener rekao na poluvremenu?

- Ništa posebno, rekao nam je samo da nastavimo s idejom igre kao i do tada...

Što je Rakitić donio u svlačionicu?

- Meni je lijepo ponovno malo progovoriti njemački, haha,... Kad dođe igrač koji je u top 15-20 ikad na toj poziciji, to je čudo. Uvjeren sam da ćemo s vremenom napredovati s njim.

Što možemo očekivati od utakmice sa Slovacima u idućem kolu?

- Teško mi je reći nešto više o sljedećem suparniku kad ih nisam gledao, sada smo koncentrirani samo na Slavne Belupo, znamo što nas čeka, pun Poljud i idemo punim gasom naprijed.