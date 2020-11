Gattuso: Rijeka mi budi tužne uspomene, a oni i danas imaju jednu opasnu, ratničku momčad

Cijeli svijet čeka Maradonin oporavak, a mi u Napulju ga čekamo u zagrljaj, čovjeka koji je u našem gradu stvarao povijest, riječi su kojima je Gennaro Gattuso počeo svoju press-konferenciju u Rijeci

<p>Povratak koji budi nevesele uspomene... <strong>Gennaro Gattuso</strong> već je gostovao na Rujevici, u prosincu 2017., također u skupini Europske lige. Rijeku je tada vodio <strong>Matjaž Kek, </strong>igrali su <strong>Gavranović, Puljić, Vešović, Elez</strong>... Iz te je generacije ostao samo <strong>Pavičić</strong> koji sutra neće igrati zbog ozljede.</p><p>Gattuso je s Milanom na Rujevici 2017. izgubio 0-2, ali svoju priču o sutrašnjem dvoboju Rijeka vs Napoli nije počeo prisjećanjem na poraz od Rijeke nego drugom, Napolitancima sada najvažnijom temom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rožman je obožavao Gattusa-igrača</strong></p><p>- Cijeli svijet čeka <strong>Maradonin</strong> oporavak, a mi u Napulju ga čekamo u zagrljaj, čovjeka koji je u našem gradu stvarao povijest. Svi koji vole nogomet žele mu sretan 60. rođendan i puno zdravlja, da što prije ozdravi. Forza <strong>Diego</strong> - rekao je nekad igrač velikog Milana, a danas trener moćnog Napolija koji... nikako da uhvati kontinuitet.</p><p>- Ni ja još ne znam koji je pravi Napoli, onaj koji pobjeđuje u gostima ili koji gubi kod kuće. Ono što znam je da uvijek pokušavamo igrati svoj, napadački nogomet pa ćemo to sigurno probati napraviti i sutra.</p><p>Onda se kratko sjetio Rijeke:</p><p>- Bio sam tu prije tri godine. Bio i izgubio. Ovo je sada jedna drukčija momčad koja iza sebe neće imati fenomenalnu podršku publike, ali koja se sjajno brani, jako je borbena i neće nam dati puno prostora.</p><p>Jedinom talijanskom novinaru koji je došao izvještavati s Kvarnera lansirao je korekciju vezano uz komentar domaćeg poraza od AZ Alkmaara:</p><p>- Mi smo protiv AZ-a izgubili, a imali sedam 100%-nih šansi. Ja sam zadovoljan nogometom koji igramo i to je najvažnije, igrati svoju igru i biti bolji iz utakmice u utakmicu. Sustav? Možda promijenim 4-2-3-1 u 4-3-3, još nisam odlučio.</p><p>Opet nije izveo momčad na travnjak Rujevice.</p><p>- To što nismo trenirali nema veze s korona virusom. Nikad ne treniramo na gostujućem terenu, to je moj običaj. Isto sam napravio prije tri godine, sjećate se. Jednostavno volim pripremati utakmice u našem trening-kampu.</p><p>Sam je prošetao terenom.</p><p>- Nemam lijepa sjećanja na Rijeku. Sjećam se fantastične atmosfere, a isto sam vidio i gledajući snimku utakmice Rijeka-Real Sociedad. Moramo poštovati Rijeku. Iznenađenja su uvijek moguća, posebno sada u ovim specifičnim okolnostima u kojima živimo od početka pandemije.</p><p>Sastav?</p><p>- <strong>Insigne</strong> neće početi. Dva tjedna je bio out. Možda dobije mali dio utakmice. Svi su tu osim <strong>Osimhena</strong> koji je dobio dva žuta sa Sociedadom - rekao je Gattuso.</p><h2>'Korona me baš umorila'</h2><p>Makedonski veznjak <strong>Eljif Elmas</strong> (21) govorio je na poprilično tečnom hrvatskom. Nedavno se vratio u momčad nakon oporavka od korona virusa.</p><p>- Spreman sam 100%. Prošli su tjedni oporavka. Trener odlučuje. Korona je neugodna. Umorila me i nije bilo ugodno, ali sad sam OK.</p><p>Elmas je dobar s Rijekinim mladim, ali na žalost ozlijeđenim napadačem <strong>Milanom Ristovskim</strong>:</p><p>- Čuo sam se s Ristovskim, ali nije mi rekao ništa posebno. Ja i sam dovoljno poznajem hrvatski nogomet. Čeka nas težak posao, toga smo svi svjesni. Žao mi je što Milan neće igrati i što neće biti navijača, a mi na umu imamo samo pobjedu - rekao je Gattusov Makedonac.</p>