Rožman: Mi ćemo napraviti sve, onda neka nam i Bog pomogne!

Capan, Andrijašević, Pavičić, Halilović, Arsenić i Štefulj su igrači na koje Rožman ne može računati. Napadač Menalo kaže: Napoli ima svjetske igrače, ali nema straha ni od koga. Pa i oni su ljudi kao mi

<p>Sutra od 18.55 Rijeka u 3. kolu F skupine Europske lige na Rujevici dočekuje moćni, veliki i jaki talijanski <strong>Napoli</strong>. Oni su divovi iz Serie A, Rijeka je u negativnoj seriji od tri poraza zaredom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Može li se dogoditi novo riječko slavlje u Europi?</strong></p><p>- Protivnik je ima momčad koja je skuplja od hrvatske nogometne reprezentacije. Time smo sve rekli o njima. Energetski nas troši Europa. Ne smijemo se uplašiti velikog protivnika na početku utakmice. Ovo je skupina s protivnicima razine Lige prvaka - priča <strong>Simon Rožman</strong> (37), mladi trener Rijeke.</p><p>Nedostajat će energija s tribina koja je Bijele nosila protiv Real Sociedada u prvom kolu.</p><p>- Moramo držati ritam, ne dozvoliti Napoliju da nas razvuče. Europa nam troši jako puno energije, ali ovo je nešto što smo sanjali i dat ćemo sve od sebe.</p><p>Zdravstveni bilten?</p><p>- Šest bitnih igrača ne može igrati. <strong>Capan, Andrijašević, Pavičić, Halilović, Arsenić </strong>i <strong>Štefulj</strong>. <strong>Čerin</strong> je spreman i u kadru je. Sjajno je što na zadnjem testiranju nije bilo pozitivnih. Nadam se da sutra neće biti neugodnih iznenađenja.</p><p>Trenerski duel s <strong>Gennarom Gattusom</strong>?</p><p>- Bio je jedan od mojih najomiljenijih igrača. Trenerski rukopis ne pratim. Jako ga cijenim kao čovjeka. Prenio je svoj fanatizam na momčad, a sama činjenica da je trener jednog Napolija sve govori o Gattusu kao stručnjaku.</p><p>Samopouzdanje nakon tri uzastopna poraza?</p><p>- Mi smo sami digli ambiciju, željeli ulazak u Europsku ligu. Igrači nisu potonuli, unatoč ta tri poraza. U godinu dana smo jako puno narasli u svakom smislu i to mi je daleko bitnije od ovih zadnjih deset dana - rekao je Rožman pa otkrio plan:</p><p>- Da mi napravimo sve i neka nam i Bog pomogne!</p><h2>Hoćemo bodove, a ne tapšanje po ramenu</h2><p>Uz šefa je sjedio napadač <strong>Luka Menalo</strong> (24).</p><p>- Postoji milijun nogometaša koji bi htjeli biti na našem mjestu. Ovo je veliko europsko natjecanje, Kako kaže šef, dajmo sve od sebe, budimo kompaktni. Ne smijemo ući u utakmice loše kao kod Alkmaara. Čvrsta obrana je imperativ, od nje sve kreće.</p><p>Ozračje u svlačionici prije Napolija?</p><p>- Nismo potonuli vjerujte. Ima umora, nedostajat će nam podrška navijača. Ali ovo je proces u kojem ima i padova, mi smo puni motiva. Ne bojimo se nikoga pa ni Napolija pa ma koliko to bila momčad sa igračima iz samog vrha svjetskog nogometa. Poštujemo ih silno, ali i oni su ljudi kao i mi - rekao je Menalo, a na kraju i on i trener uglas rekli kako bi daleko radije odabrali bod ili bodove, a ne tapšanje po ramenu nakon poraza kao poslije 0-1 sa Sociedadom.</p>