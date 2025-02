Gattuso: Roma? Ajmo mi pričati o Istri. A Sigur... I ja sam kao igrač trenera slao u onu stvar

Na otvaranju polusezone Hajduk protiv Slavena i Lokomotive nije imao ni igru ni rezultat, protiv Varaždina nije bilo igre, ali je barem rezultat bio pozitivan, i navijači se sada nadaju da će sutra u Puli protiv Istre njihovi ljubimci napokon prikazati i dobru igru i ostvariti još jednu pobjedu, kojom bi se zadržali na vrhu prvenstvene ljestvice.

Pokretanje videa... 02:36 Split: Besplatni obilazak stadiona za sve posjetitelje povodom 114. rođendana Hajduka | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

Koliko vas nerviraju napisi da idete u neki talijanski klub, sada neki pišu da idete u Romu?

- Ajmo mi o Istri, to je najvažnije.

Sigur se pravdao da nije ništa ružno rekao, jeste li pričali s njim, kakva je situacija sa Rakitićem, i gdje je nestao Pukštas?

- Rakitić je igrač pobjednik, koji je pisao povijest hrvatskog nogometa i vrlo je važan za nas. On može imati loš dan, ali je i dalje ključan igrač, to se ne mijenja. Sigur? Mi smo to odmah raščistili. Ja sam više od 150 puta poslao trenera u onu stvar, to se događa i mi smo to riješili. Više volim da igrač tako reagira, nego da ne reagira. Pukštas je igrač velike tehnike i sposobnosti, zalaže se na treningu. ali to su odluke koje ja moram raditi i ja ih radim.

Foto: HNK Hajduk

Istra je dobila Rijeku, čeka vas teška utakmica, kao protiv Varaždina. Bi li bili zadovoljni jednim bodom iz Pule?

- Igramo protiv neugodne momčadi koja se mnogo promijenila, vole se nadigravati, kompletno drugačija nego u Splitu. Treba nam strpljenja, ne razmišljam o bodu ili tri, mi moramo biti najbolji koliko god je to moguće.

Jeste li analizirali prošlu utakmicu protiv Varaždina, zašto nije bilo energije, što ste radili kroz tjedan?

- Odigrali smo ne baš dobru utakmicu, došli smo nakon lošeg trenutka i poraza protiv Lokomotive. Tražio sam veliko srce i kompaktnost i momci su to realizirali. Ne možemo zaboraviti prvo poluvrijeme, pokušali smo se nadigravati, u drugom dijelu ušla je nervoza, kao da neki igrači nisu bili na pravom mjestu. Bili smo živi, trenirali smo jako dobri, razina je bila odlična, nemam primjedbi, vidim da su oni željni okončati prvenstvo na prvom mjestu.

Tko ne može, kakva je situacija s ozlijeđenima?

- Samo Lovre Kalinić nije na dispoziciji.

Split: Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Koliko znate o Josipu Radoševiću?

- Znam Josipa, znam njegove kvalitete, ali mi o Istri govorimo prije svega kao o momčadi, ne o pojedincima.

Kažete da je sutra drugačije nego jesenas, je li bolja ili lošija?

- Sve se promijenilo, igrali su čovjek na čovjeka i čekali priliku iz kontri, Gonzalo je Južnoamerikanac, sve je promijenio, napadaju s četiri – pet igrača... O tome jesu li bolji ili ne, ovisi kako gledate na nogomet, dali smo im prostor i oni su ga iskoristili.

Jedino njih i Rijeku niste pobijedili i jedini su koji su vam zabili gol u obje utakmice. Zašto vam ne leže?

- Pričao sam sa Šegom o sindromu malih momčadi, kako to ugrožavaju veće momčadi. Vjerojatno imaju dodatnu motivaciju kad igraju protiv Hajduka i Dinama.

Split: Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Gdje vidite Rusina i Mlakara, na kojim pozicijama?

- Uzeli smo ih na poziciji napadača i drugog napadača. Mlakar može igrati i na poziciji krila.

Ostaje li Livaja na poziciji devetke, kao prvi napadač ili Mlakar ulazi na njegovu poziciju?

- Livaja ostaje napadač.

Hajduk bolje prolazi protiv momčadi koje imaju visoki posjed lopte?

- Mi kad radimo presing moramo biti oprezniji protiv takvih momčadi jer te napadnu odmah. Treba biti oprezan kod gradnje napada i izgubljenih lopti.

Split: Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Jučer rođendan, danas Valentinovi, sutra...?

- Obavio sam dužnost, cvijeće je već stiglo supruzi, a sutra ćemo vidjeti...

Koga vidite u ulozi drugog stopera umjesto Prpića, je li to iskusni Elez, može li mladi Skelin do prilike i jeste li razmišljali o promjeni sustava, jer i Diallo i Melnjak mogu pomoći na tim pozicijama?

- Igrat će Elez, ali bez sumnje imam povjerenje i u mladog Skelina.

Desni bek?

- Vidjet ćete sutra tko će igrati, i Sigur i Šimun su u dobrom stanju....