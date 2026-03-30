Gattuso: S Hajdukom sam igrao i na gorim terenima, to je alibi

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u utorak od 20.45 na Bilinom Polju u Zenici dočekati Italiju. Susret na "sve ili ništa" za plasman na Svjetsko prvenstvo. Težak posao očekuje Talijane koji nisu bili na dva Mundijala u nizu te žele prekinuti 'kletvu'. Izbornik Gennaro Gattuso najavio je utakmicu.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

- Osjećam se jednako kao i u Bergamu jer znam što se od nas očekuje. Nadam se da će cijela Italija sutra biti uz nas. Čeka nas teška utakmica, ali spremni smo dati maksimum i ostaviti sve na terenu, što je najvažnije. Posao nogometaša i trenera je takav da uvijek postoji prostor za pogrešku. Igračima uvijek govorim da na terenu daju sve od sebe. Moramo reći istinu, prije sedam mjeseci nismo bili ovakvi, puno smo griješili i olako primali golove. Sada imamo dobru ekipu i mislim da ćemo sutra igrati bolje nego u četvrta - rekao je Gattuso pa komentirao stanje travnjaka:

- Mislim da je teren samo alibi i izgovor. Ako je loš nama, loš je i drugima. Treba igrati i ne razmišljati o tome. Što se travnjaka tiče, može proći. Prošle godine sam proveo neko vrijeme ovdje i s Hajdukom sam igrao na gorim terenima od ovog. Moramo misliti na protivnika i igru, a ne na teren.

Osvrnuo se i na izbornika Bosne i Hercegovine, Sergeja Barbareza.

- Sergej je bio veliki igrač, sjećam ga se s plavom kosom dok je igrao za Bayer i HSV. On je dobar i pripremljen stručnjak, drag je i igrači ga vole. Drago mi je što ćemo se sresti. Barbarez voli igrati poker, vrlo je zanimljiv. Naravno, šalim se za poker, iznimno ga poštujem. Kao izbornik, preuzet ću svu odgovornost, ali ne trebamo o tome razmišljati i razbijati glavu. Moramo se usredotočiti samo na utakmicu i svu energiju usmjeriti na teren - rekao je.

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Novinarima se obratio i golman Gianluigi Donnarumma.

- Znamo da sutra moramo odigrati dobro. Naša je dužnost dati maksimum. Svjesni smo da će utakmica biti teška, ali moramo joj pristupiti s određenom vedrinom. Spremni smo pružiti ono što naši navijači, i ovdje i kod kuće, od nas očekuje - rekao je pa komentirao napadače "zmajeva":

- "Dobro poznajem bosanskohercegovačke napadače. Igraju dobro, tehnički su potkovani, a protiv Džeke sam već i igrao. Sve u svemu, radi se o dobroj i organiziranoj ekipi. Nadam se da ćemo ih uspjeti zaustaviti i plasirati se na Svjetsko prvenstvo.