Gattuso sjedi do Buffona, a na fešti najveće face. Ovako se trener Hajduka provodi u pauzi

Bila je to večer za pamćenje, u Grand hotelu Principe di Piemonte u Viareggiu okupila se reprezentacija Italije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 2006. godine pobjedom nad Francuskom nakon izvođenja kaznenih udaraca.

Feštu je u tajnosti pripremio Davide Lippi, sin legendarnog trenera i izbornika Marcela, a na njegov poziv su stigli Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Marco Materazzi, Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pippo Inzaghi, Alessandro Del Piero, Gennaro Gattuso, Simone Barone, Andrea Pirlo, Luca Toni, Daniele De Rossi, Gigi Buffon, Alberto Gilardino, Cristian Zaccardo, Simone Perrotta, Andrea Barzagli, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Marco Amelia...

Lippi je bio dirnut kada je ušao u dvoranu i zatekao svoje tadašnje igrače, zagrlio ih je jednog po jednog i svi su zapjevali himnu Italije dok su se na ekranu vrtjela fotografije nezaboravnog sportskog uspjeha iz 2006. godine u Berlinu. Svečanu večeru upotpunila je velika torta visoka 120 centimetara u obliku trofeja s ugraviranim imenima prvaka.

Video u kojem Totti, De Rossi i Pirlo pjevaju "Ci would like a friend" Antonella Vendittija na zabavi za bivšeg trenera već je postao viralan...

Zanimljivo je kako su mnogi Lippijevi igrači krenuli u trenerske vode, a on je kao sebi najsličnijeg istakao upravo trenera Hajduka Gattusa:



- Ponosan sam kada čujem da sam im bio inspiracija. Često razmišljam o tome tko mi je najsličniji i moram reći da se najviše vidim u Gattusu, zbog načina na koji vodi momčad. Po tome smo slični, često mi i on sam to kaže. Gattuso nije samo čvrst, on je u stanju vrlo dobro organizirati svoju momčad – kazao je Lippi.