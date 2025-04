Ništa novo! Joško Gvardiol opet je frapirao navijače Manchester Cityja: 'On je naš najbolji igrač'

U engleskom rječniku nema dovoljno riječi kojima bi opisali koliko je Joško Gvardiol (23) dobar nogometaš, samo je jedan od komentara oduševljenih navijača Manchester Cityja, koji nakon važne pobjede (2-1) nad Aston Villom u 34. kolu Premier lige ističu hrvatskog reprezentativca.

Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu u slavlju Cityja, kao i Mateo Kovačić, a bivši dinamovac i igrač RB Leipziga opet je igrao svoju prirodnu poziciju stopera te još jednom oduševio.

Nogometni analitičar Geronimo Morgans, koji specifično prati klubove iz Manchestera, istaknuo je Gvardiolovu kvalitetu u odnosu na ponajboljeg igrača Aston Ville, Morgana Rogersa, koji je možda i najveća opasnost u sastavu Ville.

Foto: Phil Noble

- Gvardiol je bio izvrstan u izolaciji protiv Rogersa, dominantan u duelima i nije dopustio Englezu da utrči u prostor. U napadačkom je smislu Rogers pokazao malo, nije bio uključen u igru i bio je minimalna prijetnja. Joško ga je potpuno strpao u džep. Slobodno me ispravite, ali vjerujem da City nije izgubio utakmicu otkako je Gvardiol prebačen s beka na stopera. Svakim nastupom ponovno potvrdi svoje vrhunske vještine, otporan je na presing, ima sjajna dodavanja i vrhunski se snalazi u situacijama jedan na jedan. On je školski primjer modernog stopera s obzirom na to kako ulazi u sredinu terena kada ima posjed lopte. - komentirao je Morgans na X-u.

Poznati nogometni portal Goal dao je Gvardiolu ocjenu šest uz opasku kako je bio "odličan u zraku, ali ne i tako dominantan u ostatku igre". Kovačić je dobio istu ocjenu.

Međutim, navijači Cityja prepoznali su još jednu dobru Joškovu utakmicu, pa tako pljušte reakcije na društvenim mrežama. Ovo su neki od komentara...

"Naši su se životi promijenili otkako on igra stopera."

"Ludo je što Gvardiol ima samo dva žuta kartona u prvenstvu ove sezone s obzirom na to koliko igra."

"Svaka čast Nicu O'Reileyju, igrao je fantastično protiv odličnog kluba na novoj poziciji. A Gvardiol je odigrao još jednu izvrsnu utakmicu."

"Gvardiol je naš najbolji igrač, uopće se ne šalim."

"Gvardiol će se dokazati kao najbolji stoper Premier lige."