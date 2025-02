Gattuso: Žaper nije spreman. Pukštas ne igra jer je to moj odabir, ali trudi se na treningu

Pred Gennarom Gattusom i njegovim igračima ključan je tjedan, ne samo rezultatski, nego i puno šire, u narednih tjedan dana može se puno toga popraviti, ali i dodatno pokvariti, što bi imalo nesagledive posljedice ne samo po većinu igrača i trenera, nego i ljude koji upravljaju klubom. Pitanje svih pitanja je mogu li se Gattuso, Rakitić, Livaja i društvo vratiti na pobjednički kurs, mogli se vratiti u formu i rezultatima iz prvog dijela sezone, kada su bilježili pobjede u serijama i pozitivne rezultate u derbijima?

Pokretanje videa... 02:36 Split: Besplatni obilazak stadiona za sve posjetitelje povodom 114. rođendana Hajduka | Video: 24sata/Ivana Ivanović/PIXSELL

Osijek je najvažnija utakmica ali nakon poraza od Lokomotive ste rekli da dajete dušu i tijelo, kava je situacija?

- Uvijek nakon onakve utakmice dolazi do razočaranja. Ali dolazi Osijek, dobra momčad, dobro stoje na terenu, imaju dobre igrače i moramo biti pravi.

Možete li nastaviti niz bez poraza u derbijima? Kako se pripremate za tu utakmicu?

- Osijek je jako neugodna, agresivna i vertikalna momčad, igra u sustavu 5-3-2, ima jako dobre igrače, očekujemo momčad koja se dobro brani i koja je opasna u tranziciji.

Split: Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pratite li hrvatske medije, što pišu o vama i Hajduku?

- Ne pratim medije jer ne razumijem hrvatski jezik, ali odvikao sam se općenito od čitanja medija kao trener jer kad ide loše, treba istrpjeti kritike. Kritike su sastavni dio ovog posla i dobrodošle su. Postoje ljudi koji govore hrvatski, govore mi ali ih ne slušam. Navikao sam da me se kritizira, neki me vole, neki ne vole, takav je svijet. Ako te svi vole nije ni to dobro. Budem li čitao izgubit ću vrijeme koje mogu pametnije iskoristiti za svoju momčad.

Može li se momčad podići uoči tri derbija koja slijede, tri utakmice koje mogu usmjeriti sezonu?

- Jako vjerujem u momčad, zahvaljujem im što daju sve od sebe. Bod od Rijeke i tri ispred Dinama, to je zasluga igrača i stožere. Oni nisu nijedan trening odradili loše, igra se može popraviti, i ja vjerujem da oni to mogu iznijeti u ovih 14 kola. Hvala svima, hvala mojim igračima, znam da novinari imaju mišljenja, da su navijači skloni kritikama koje stoje...

Hajduk je u srazu četiri velike momčadi do sada osvojio najviše bodova a puno bodova ste prosuli protiv takozvanih malih momčadi. Što nam to govori o vašoj momčadi?

- Konkurencija je teška ui ovoj ligi, svaka je utakmica teška. M,ale pobjede i Hajduk i Rijeku i Dinamo pa izgube. To je put koji treba prijeći, takva je ova sezone. Mnogi se nose teško s malim momčadima, mi moramo popraviti igru, činjenica je da se mučimo ali vjerujem da možemo.

Split: Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Do sada je vaša momčad u takozvanim velikim i malim utakmicama imala slične napadačke i obrambene zadaće i stil igre. Namjeravate li nešto mijenjati za tri derbija koja vam slijede?

- Nije istina da igramo i male i velike na isti način, imaju neke sličnosti protiv Istre i Belupa, ali druge nismo igrali na isti način. Postoje neka zajedničke stvari, kad imamo loptu primjerice, ali svaka utakmica je za sebe i tako je i pripremamo.

Možete li pojasniti što se događa s tri igrača koja nemaju minutažu, Žaperom koji u zadnje tri utakmice nije bio niti na klupi, Pukštasom koji je sve tri odgledao s klupe i Melnjakom koji igra malo ili nimalo? Jesu li oni spremni, imaju li po vašem mišljenju kvalitetu da pomognu, postoji li neki drugi razlog...

- Žaper nije u ovom trenutku na 100 posto, dolazi nakon teške ozljede, nema ritam utakmica... U ovih mjesec i pol koliko je trenirao s nama događalo mu se da osjeti nešto, neki problem i stane, ne ide dalje. Zato ga i čuvamo. Kod Pukštasa je jednostavna situacija, to je moj tehnički odabir. Nema pritiska da igra jer se mora prodati. On trenira maksimalno, pohvalio bih njegov pristup i trud koji pokazuje na treninzima. Što se tiče Melnjaka, momak isto uvijek daje 100 posto, ali Diallo igra u pravoj formi... Melnjak može i desno, ali tu mogu i Šimuna koristiti. Cijenim ga i zaslužuje više.

Split: Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Je li postojao plan transfera igrača u zimskom prijelaznom roku i je li vam sportski direktor dao neke upute koga želi prodati da bi taj više igrao, i postoji li takav plan za ljetni prijelazni rok?

- Svi znate situaciju u klubu i dođe mi da se nasmijem kad me to pitate. Kad imate novca, birate dućan od pet zvjezdica i birate skupu robu. Kad nemate, idete u jeftinije dućane po jeftiniju robu. Pričamo, naravno da komuniciramo, bilo je igrača raspoloživih za prodaju ali uvjeti koji su ponuđeni nisu bili dovoljno dobri za ono što smo mi tražili. Za neke smo tražili pet milijuna a nuđeno nam je milijun i pol. Malo mi je smiješno odgovarati, jer takva je situacija...

Tko može tko ne može?

- Osjećam potrebu objasniti situaciju s Lovrom Kalinićem. Kad kažem da ima temperaturu, svi se pitaju kako to da to traje već dva mjeseca. Ali imao je u međuvremenu i vodene kozice, mononukleozu, trenira odvojeno dok se ne vrati. On je jedini van pogona. Mlakar je imao blagu temperaturu, vidjet ćemo sutra hoće li biti na raspolaganju.

Split: Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 19. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Imate li energije da izađete iz ove mini krize rezultata?

- Osjećam se dobro, moja je energija na razini, kao i motiv, nisu se smanjili ni za jedan zarez. Mogu me mučiti odrađene stvari, možda kad jednom odem to i kažem, ali sad to neće imati učinka. Onaj tko me to pita očito me ne poznaje. Ista strast, ista energija, a imam i dovoljno otrova da se znam izboriti. I kad igram na karte, i kad igram na balote, ja se znam izboriti.

Što priželjkujete iz derbija Rijeke i Dinama i gdje je ključ utakmice s Osijekom, možda Šego?

- Definitivno to nije Šego, nego cijela momčad koja mora odigrati utakmicu maksimalno. Osvojiti tri boda, to je naš jedini cilj, a što se tiče Dinama i Rijeke, nema smisla ništa željeti, idemo mi pobijediti našu utakmicu.