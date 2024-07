Gattusovom Hajduku nedostaje četiri - pet igrača, no i ovakav je morao zabiti par golova više...

Hajduk je pred gotovo 30.000 gledatelja u prvom susretu drugog pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu na Poljudu svladao Torshavn 2-0 te time stekao lijepu prednost koja im garantira miran uzvrat za sedam dana na Farskim otocima. I to je ono oko čega će se složiti manje više svi, za razliku od dojma koji nosimo nakon prvih 90 minuta sezone, oko kojeg ipak postoje oprečna mišljenja.

Pokretanje videa... 01:28 Izlazak Rakitića na Poljud | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Neki smatraju kako je ono što smo vidjeli bilo nedovoljno za ambicije Hajduka, ipak se igralo protiv slabašne momčadi s Farskih otoka, dok drugi smatraju kako je ovakva predstava na startu sezone očekivana, pogotovo zbog toga što je Hajduk i dalje u procesu priprema a trener Gennaro Gattuso je silom prilika na teren poslao kombiniranu momčad...

Istina je po običaju negdje po sredini. Objektivno, Hajduk u ovako ranoj fazi sezone i protiv ovako čvrstog i obrambeno postavljenog suparnika i nije mogao pokazati puno više, ali da su morali iskoristiti još pokoju priliku, zabiti još koji gol te tako pojačati dojam i puno mirnije putovali na uzvrat – to stoji. Da je utakmica završila, 3-0, 4-0, 5-0..., a objektivno je mogla, danas bi se puno manje pričalo o dojmu i manjkavostima koje su viđene.

No konačna statistika jasno pokazuje pravi odnos snaga, jer osim konačnih 2-0 Hajduk je imao 70% posjeda lopte, čak 18 udaraca na gol za razliku od suparnika koji nisu nijednom zaprijetili Lučiću, Hajduk je izveo čak 14 kornera naspram nijednog gostujućeg... Statistika je dakle debelo na strani Hajduka, kao i dojam iz prvih sat vremena igre u kojima je Hajduk potpuno dominirao i nadigrao slabašne goste. No zadnjih pola sata nisu bili tom na nivou, štoviše, Torshavn se otvorio i kontrolirao igru. Što se dogodilo najbolje zna trener Gattuso:



- Za razliku od nas koji smo tek izašli iz priprema i ovo nam je prva službena utakmica, suparnik je odigrao 21 utakmicu i to se osjetilo u odnosu snaga i igri u drugom dijelu utakmice – pojasnio je trener Hajduka, a mi bi dodali i kako je Torshavn uoči gostovanja na Poljudu imao tri tjedna pauze za pripremu, a prvenstvo će nastaviti tek nakon drugog ogleda s Hajdukom.

Gattuso sigurno nije tempirao formu momčadi za sam start sezone i prvu službenu utakmicu, igrači će sigurno rasti što sezona bude odmicala. Ne samo fizički, nego i kad je u pitanju usvajanje zahtjeva koje pred njih postavlja novi trener, koji je, treba i to jasno reći, na prvi ogled izveo kombiniranu momčad bez najmanje četiri igrača koji bi po svemu morali biti ne samo starteri, nego i nositelji igre. Sigur i Melnjak u zadnjoj liniji, Rakitić u vezi i Perišić na krilu. Da ne spominjemo Žapera i Trajkovskog, pa Sanyanga koji je tek stigao, Newertona kojeg se čeka, i tko zna koga sve još ne... Iako je i slabašni Torshavn potvrdio da Hajduku nedostaje još nekoliko kvalitetnih igrača koji bi trebali stići do kraja prijelaznog roka, čak i bez njih Hajduk je kvalitetom daleko iznad suparnika i to je morao materijalizirati s još pokojim golom.

Foto: MIRO

- Prvo poluvrijeme moglo je završiti 3-0, 4-0..., ali nemojte očekivati da ćemo mi zabijati po sedam, osam golova po utakmici. Pogreške i promašaji su u ovoj fazi normalne, mi ćemo sigurno rasti kako utakmice budu odmicale, a kad se podvuče crta iza prve utakmice ja sam jako zadovoljan onim što smo prikazali. Samo rad će od nas učiniti bolju momčad – kazao je Gattuso.

Ukratko, premijera je pokazala da nema mjesta panici, ali i da će se navijači Hajduka morati naoružati strpljenjem. Jer niti će se Sigur tako brzo vratiti na teren, niti će se Perišić i Melnjak nakon operacija koljena tako brzo vratiti u nekadašnju formu, Rakitić se tek treba uključiti u proces rada s momčadi, Sanyang prilagoditi na novu sredinu...

Sreća u nesreći je da Gattusovu momčad na startu sezone ne čekaju previše zahtjevni zadatci. Torshavn i vjerojatno Ružomberok u Europi su i te kako prolazni, dok bi potencijalnog suparnika u četvrtom pretkolu, ako do njega dođu, trebali tek saznati. Što se tiče domaćih zadaća, do kraja kolovoza čekaju ih prvenstveni ogledi na Poljudu sa Slaven Belupom i Varaždinom te gostovanje kod Lokomotive i Istre.

Dojam je da se raspored posložio po mjeri momčadi koja se tek slaže i uigrava, no da bi prošli neokrznuti i kroz ovako povoljan raspored, Livaja, Rakitić, Perišić i društvo morat će zaigrati kud i kamo sigurnije i efikasnije nego protiv slabašnog Torshavna. Jer ako će imati problema sa suparnicima takvog ranga i snage, onda nema smisla ni razmišljati, a kamo li pričati o nekim velikim ambicijama i očekivanjima.