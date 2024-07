Hajduk je bez obzira na konačni rezultat napravio velike stvari

Nova sezona, novi predsjednik, novi sportski direktor, novi trener, novi igrači..., ali stare nade i očekivanja kod navijača Hajduka. Unatoč želji novih čelnih ljudi kluba da izjavama ne potiču euforiju kao što je to radio bivši predsjednik Lukša Jakobušić, spontano okupljanje navijača na predstavljanju Ivana Rakitića ipak je okončano skandiranjem: "Hoćemo titulu, hoćemo titulu!"

Dakle, bez obzira na oprezne najave iz kluba, bez obzira na pokušaje da se ne dolijeva benzin na vatru, koja po tradiciji na početku svake sezone zahvati navijače, oni sanjaju najvažniji trofej i teško se tu nešto bitno može promijeniti. No kako god završila ova sezona, kakav god rezultat na koncu ostvarili, činjenica je da je Hajduk u pripremi napravio velike stvari, da je krupnim slovima upisan na nogometnu kartu svijeta i da o njemu pišu i govore eminentni svjetski mediji. I već to je velika stvar...

Klub koji ima debelo više od 100.000 članova i rasprodani kapacitet pretplata u svega nekoliko dana, klub koji je na mjesto trenera angažirao Gennara Gattusa i koji u sastavu ima planetarne zvijezde poput Ivana Perišića i Ivana Rakitića, čije su predstavljanje gledali milijuni nogometnih zaljubljenika diljem svijeta, klub čiji sportski direktor Nikola Kalinić pregovara s Edinom Džekom i koji igra pripremne utakmice s momčadima na čijem su čelu Jose Mourinho i Darijo Srna, na koncu konca klub kojem na obljetnicu obnove i promociju knjige dolazi prvi čovjek Uefe Aleksandar Čeferin, a tehničko sponzorstvo preuzima jedan od dva najveća svjetska sportska brenda... doista je jedinstvena pojava u nogometnoj Europi, pa i šire. I to mu baš nitko ne može oduzeti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL, Tomislav Gabelić/24sata

Sad je samo pitanje hoće li i kako sve navedeno ljudi u klubu uspjeti materijalizirati kroz rezultat, kroz trofeje i plasman u europska natjecanja. Jer to što se deseci tisuća navijača iz Hrvatske, Hercegovine i Slovenije preseli u Split kad se igraju bitne utakmice na Poljudu, to što na tribine stižu navijači iz cijele Europe, a uz TV ili računala prijenose utakmica gledaju u cijelom svijetu, to znači jako puno za prepoznatljivost, za veličinu i značaj kluba.

Ali kruna svega ipak je njegovo veličanstvo rezultat. Sve što je Hajduk napravio i što smo naveli čini ga velikim, ali samo naslov prvaka će zaokružiti cijelu priču i dati joj potpuni smisao. A Hajduk je već dugo bez naslova prvaka, toliko dugo da su već i zaboravili kako ga osvojiti.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

A to je jedan od razloga zbog čega su na Poljudu okupili 'dream team', skupinu igrača koja u vitrinama ima desetke trofeja i medalja, koja zna kako se trofeji i medalje osvajaju.

Od trenera Gattusa, preko kapetana Lovre Kalinića, do Rakitića, Perišića, Livaje... osvojili su triput Ligu prvaka, dvaput Europsku ligu, 14 naslova prvaka i 37 puta kupova, pet medalja na svjetskim prvenstvima... te pregršt ostalih trofeja, medalja i individualnih priznanja. I to je dobar temelj.

Prošle sezone dobro su krenuli, ali nije bilo sloge i unutarnje snage da utrku izdrže do kraja. Hoće li se u sezoni koja upravo započinje kockice posložiti, hoće li biti dovoljno kvalitete, zajedništva i pameti da sezonu od početka do kraja odrade maksimalno i dođu do željenog cilja, to ćemo vidjeti. No za sada sve izgleda dobro...

Foto: Ivo Čagalj, Ivana Ivanović/PIXSELL

Na čelu kluba su ljudi koji se ne guraju u prve redove, koji se ne hvale pred mikrofonima i kamerama i ne oglašavaju se na društvenim mrežama. Na klupi sjedi samozatajna legenda koja ne vapi za još jednim pojačanjem nego za još jednim terenom na kojem bi mogao trenirati, i koji je u 40-ak dana rada uspio uvjerio igrače da ga slijepo slijede. Na terenu je odlična grupa igrača koju predvode prekaljeni veterani poput Kalinića, Perišića i Rakitića, novi/stari Livaja, povratnik nakon ozljede Melnjak, zdravi i spremni Krovinović, Šarlija, Uremović, potentni Pukštas, Sigur i Sahiti, mladi Prpić, Jurak i Durdov...

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

Iako nam se čini da Hajduk u sezonu ulazi nekako u usporenom ritmu, činjenica je da je uoči prve utakmice manje-više sve jasno. Hajduku nedostaje barem još tri-četiri igrača koji će popuniti praznine i koji će zaoštriti konkurenciju, no već sada je to momčad s kojom nikome neće biti lako.

Još ako dođu planirana pojačanja, ako se poslože kako treba i svi budu imali isti cilj te sezonu odrade kao prava momčad, a ne kao skupina na brzinu posloženih zvijezda, navijači se imaju čemu nadati...