Gattusu se nije svidjelo pitanje: 'Nisam ja heroj, nego igrači!' Vidović: Hajduk može biti prvak

Nakon uvjerljive pobjede njegove momčadi nad Goricom Gennaru Gattusu nije se svidjelo pitanje, odnosno konstatacija da je on heroj ove momčadi i kluba.

Pokretanje videa... 00:39 Slavlje hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Nisam ja heroj, heroji su igrači, kao što sam vam rekao u petak. Mi moramo nastaviti raditi, a što se tiče Durdova, on je poput Šimuna, Luke, Prpe... ništa im nismo poklonili, sve su zaslužili svojim radom. Ako je mladi igrač discipliniran, ako radi dobro, dobit će priliku. Meni nitko nije ništa poklonio, pa ni ja ne poklanjam njima. Tko zasluži, igra, bez obzira koliko godina ima, bez obzira imao 15 ili 30. Onaj tko zaslužuje igra, a onaj tko nije discipliniran i ne radi, neće ugaziti nogom na teren. Durdov je postao ime, ali mora ostati profesionalan, kod nas se kaže da se željezo kuje dok je vruće. Ali ako se on umisli da je nešto napravio, to će mu biti velika pogreška. Tu sam ja da ga udarim s leđa i naučim neke stvari.

Drugo poluvrijeme je bilo jako dobro, može li Hajduk ovako i do naslova?

- Vama se Toni baš sviđa ovo pitanje? Mi se moramo oporaviti i spriječiti za Rijeku. Primili smo rano gol, nastavili smo napadati i to nam se isplatilo. Mi trebamo ovaj stadion zapaliti, ali ne doslovno, nego da nas i naše zalaganje navijači prepoznaju i da nas bodre.

Je li vas iznenadio visoki poraz Dinama u Koprivnici i što možemo očekivati protiv Rijeke?

- Kad je nogomet u pitanju ništa me ne izrađuje, nogomet se promijenio, male momčadi mogu pobijediti velike ako se dobro pripreme i odigraju. Ovo je prvenstvo komplicirano, dosta mladih igrača igra, ne možeš ih upoznati i mogu te i te kako iznenaditi. Mi moramo imati dobar rezultat, čak i kad nas ne ide, jer kad patimo i kad loše igramo gradimo pobjednički mentalitet a to je ono što treba ovoj momčadi. Što se tiče Rijeke, znam da nas očekuje teška utakmica. Mi ćemo se do utorka oporaviti i onda kreće priprema. Rijeka je fizički jaka momčad, bit će to velika utakmica i mi moramo biti veliki Hajduk ako želimo ostvariti pozitivan rezultat.

Što vam je pokazala ova utakmica, ipak ste morali biti na gornjim limitima momčadi da bi pobijedili utakmicu?

- Primili smo rani gol, dosta smo patili,. Loše smo se otvarali, nismo imali precizne lopte. Ne možemo očekivati da će naša igra biti cvijeće a rezultat je bio lažan, Livaja je promašio tri – četiri prilike koje inače zabija. Uremović je pogriješio i ja sam za to kriv, tražim da se tako igra, preko golmana. Gorica je mijenjala strategiju, mi smo ih pobijedili ali smo se morali dobro "isprljati" za pobjedu.

Koliko ste zadovoljni zalaganjem i ritmom utakmice?

- Svi koji su ušli zaslužuju komplimente, i Leon, i Yassine, i Šimun, i Niko, i Luka... bili su pojačanje i donijeli su svježinu i zato je ritam bio visok. Pohvale svima koji su igrali večeras, to je dokaz mentaliteta, da rastemo iz utakmice u utakmicu. Kad sam vidio zadnji poraz Gorice od Rijeke, bio sam malo i zabrinut jer sam vidio da je to momčad koja može bilo koga uvesti u neugodu. A mi smo dobili u derbiju i protekli tjedan sam radio na glavama igrača i oni su to učinili.

Puno polažete na odnos s igračima, Dialla ste tješili nakon pogreške, poljubili ste ga i poslali natrag u igru?

- To meni dolazi spontano, iskren sam, kad vidim da netko pogriješi ja sam tu da ga dignem. Poštujem sport, poštujem svakoga tko se trudi i radi, poštujem ga kao čovjeka a nakon toga i kao igrača.

Split: HNK Hajduk i HNK Gorica sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Trener Gorice Rajko Vidović nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi.

- Ovo je do sada naša najlošija utakmica, nismo bili pravi, došli smo s ciljem da probamo napasti Hajduk. To nam se isplatilo u petoj minuti, pritiskom smo ih natjerali na pogrešku. Napravili smo dosta individualnih grešaka, Hajduk je to znalački iskoristio i čestitam im na zasluženoj pobjedi. Čeka nas Belupo, moramo sve učiniti vratiti se na pravi put ali za to moji igrači moraju biti čvršći u duelima. Željeli jesmo, ali nismo uspjeli u našim namjerama. Nismo napravili ozbiljan faul. Hajduk je trenutno prejak za nas.

Kakvo je stanje s golmanom Radoševićem?

- Prve prognoze su da je riječ o istegnuću ligamenata. Vidjet ćemo kad napravimo pregled.

Poznato je da ste navijač Hajduka. Može li Hajduk biti prvak?

- Navijač sam svih hrvatskih klubova. Ako Hajduk nastavi u ovom smjeru može biti prvak.

Kako ste doživjeli smjenu svog kuma, Sergeja Jakirovića?

- Žao mi je što je do toga došlo. To je pitanje za ljude u Dinamu. Mislim da je sve to bilo brzopleto.

Split: HNK Hajduk i HNK Gorica sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Niko Sigur vratio se igrama i postigao lijep gol.

- Počelo je loše po nas, primili smo rani gol, ali to nam je dalo motivaciju, momčad je uložila jako puno energije, zabili smo izjednačujući gol, nakon toga su golovi padali jedan po jedan, na koncu je to bila uvjerljiva pobjeda.

Trener je u najavi susreta kazao da ste bili ozlijeđeni pa na okupljanju reprezentacije i da niste u ritmu za utakmice?

- Ovo je prvi put da sam propustio ovoliko utakmica od kad igram za Hajduk, ali radio sam dobro, kako u klubu tako i u reprezentaciji i bio sam spreman za derbi. Nadam se da ću igrati sve više i doprinositi momčadi.

Bočni igrač ili vezni, uvijek se postavlja pitanje koja vam je draža pozicija?

- Protiv Dinama sam igrao na krilu, svestran sam, volim igrati na različitim pozicijama, gdje me trener treba ja sam tu.

Lijepo je za karijeru kad za gol asistira igrač kao što je Ivan Rakitić?

- Da, sjajno. Vidio sam da je Livaja u zaleđu, znao sam gdje će Ivan dodati, bio sam tu, lijepo je.

Čeka vas Rijeka?

- Sjajna momčad, na vrhu ljestvice s nama, derbi na Rujevici nikad nije lak, ali mi ćemo se spremati i vjerujem biti na dobrom nivou.

Jeste li pokupili mentalitet trenera iz igračkih dana?

- Naravno, kad on želi da se igra čvrsto, mi smo tu. Dok je on igrao ja sam bio mlad, ne pamtim ga od tada ali sam pogledao neke snimke...

Split: HNK Hajduk i HNK Gorica sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Mario Maloča smatra da je rezultat previsok.

- Mislim da smo dobro otvorili utakmicu, zabili smo gol iz njihove greške. Odigrali smo korektnu utakmicu, po meni je rezultat previsok, ali to je naša škola. Imamo puno mladih igrača, nisu nikad igrali na punom stadionu. Mislim da smo mogli puno bolje.

Na poklon Hajduka uzvratili ste poklonom?

- Velika greška, ali Durdov je zabio, a poslije još jedan, i onda smo se na 3:1 raspali. Hajduk je doma veliki favorit. Dobro smo se postavili do trećeg kola. Moramo se okrenuti utakmicu sa Belupom koji je sada na krilima velike pobjede, ali bit ćemo spremni.

Protiv Rijeke vas je matirao Janković eurogolom, a sada i Durdov s dva?

- Vjerojatno je to sudbina. Koliko god igramo dobro kompaktno, presude nam golovi s distance.

Što je bilo s Božidarom Radoševićem?

- Osjetio je koljeno. Daj Bože da bude nešto lakše. On nam je velika snaga. Pokazao je u prvih par kola da je među najboljim golmanima u ligi.

Kako ste doživjeli ovacije?

- Nije prvi put. Svaki put se zahvalim. Ovdje mi je bilo prelijepo. Hajduk je moj klub. Sada igram u Gorici, ali uvijek se lijepo vratiti ovdje.