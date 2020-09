Gavranović je bio fenomenalan, ali što to vrijedi kad je 'modra' obrana loša, očajna i užasna...

<p>Napad <strong>Dinama</strong> dobar, obrana na trenutke očajna, nevjerojatno loša. Užasna. To je sukus utakmice protiv Slaven Belupa. Moharrami je napravio penal, Theophile-Catherine i <strong>Gvardiol</strong> krivi su za prvi gol, a <strong>Francuz</strong> je odigrao još jednu jako lošu utakmicu. Theophile je u prvoj sezoni u Maksimiru bio odličan i u drugoj je imao jako dobrih partija, a u trećoj je zaista očajan. Barem zasad, valjda će se popraviti. Dodaje lopte suparničkim igračima, ispada iz igre, kasni u skoku, puno griješi. To stoper Dinama ne bi smio raditi. Toliko je krivih stvari protiv "farmaceuta" napravio <strong>Theophile-Catherine. </strong>Valjda će se "razbuditi" i vratiti u formu. Sad mu je jackpot kad točno doda loptu. Daničić je zakasnio u skoku kod trećega gola Belupa. Dakle, cijela je obrana bila za ocjenu jedan.</p><p>Naravno, kod prvoga je gola bolje morao reagirati i Joško Gvardiol. Možda je Jošku ovo bila i posljednja utakmica u Maksimiru. Leeds United je ozbiljno "zagrizao" i lako moguće da Gvardiol više ne igra za Dinamo. </p><p>Prvo je poluvrijeme završilo 2-2, nakon što je Belupo šokirao Dinamo već u prvoj minuti. Dinamo je preokrenuo, a za 2-2 je iz penal zabio Ivan <strong>Krstanović</strong>. Prošlo je kolo promašio penal, a sad ga je sigurno zabio "modrima".</p><p>Mario Gavranović bio je daleko najbolji igrač Dinama. Samo mu je osam minuta trebalo za dva gola. Drugi gol je bio odličan, a zabio ga je iz teže pozicije nego što je bila ona protiv Ferencvarosa, koju nije realizirao u završnici utakmice. Dva gola za osam početnih minuta, a onda fenomenalna asistencija petom za Majerov gol za 3-2. Bila je to briljanta Gavranovićeva partija. Činilo se da će Majerov gol presuditi, a onda je Belupo izjednačio na 3-3.</p><p>Dinamo je stisnuo, ali nije zabio. Još jedna utakmica koja je Zoranu Mamiću donijela puno glavobolje. Gavranović je bio čudesan, ali obrana je Dinamo stajala tri boda.</p><p>Inače, Dinamo ipak neće imati stanku od 12 dana do utakmice protiv Floriane ili Flore u play offu <strong>Europske lige.</strong> Gotovo sigurno će "modri" svoju utakmicu 1/16 finala Kupa igrati iduće subote. Ferdinandovac bi trebao biti domaćin u subotu 26. rujna od 15 ili 16 sati, a trebalo se prema prvotnom planu igrati u srijedu 7. listopada od 15 sati. Dinamo je predložio, a domaćin prihvatio prijedlog i čeka se još samo službena potvrda. Podsjetimo, Zagrepčani idućeg vikenda nemaju utakmicu u HNL-u jer je Rijeka tražila odgodu sraza u Maksimiru.</p>