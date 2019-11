Gazda Atalante poslije Dinama: 'Ma ispišite nas iz Lige prvaka'

Od svih hrvatskih nogometaša najdublji trag u Atalanti ostavio je Igor Budan. Bivši hrvatski reprezentativac je u Atalanti bio od 2003. do 2006. godine, toliko se zaljubio u Bergamu, pa je 2013. godine karijeru odlučio zavšiti u istom klubu. Za Atalantu je skupio 66 nastupa, zabio sedam golova, ali sve u klubu oduševio svojim ljudskim osobinama.

- Antonio Percassi je izuzetno sposoban čovjek koji je od Atalante napravio odličan, ponajbolji klub u Italiji. Riječ je o čovjeku kojem je ovo drugi mandat u Atalanti, prilikom prvog (1990-1994.) nije još bio toliko financijski moćan, ali na čelo kluba se vratio 2010. godine i napravio sjajne stvari - kaže nam Igor Budan, pa dodaje:

- Ma ja doslovno obožavam Bergamo, to je fantastičan grad. Nudi vam sve mogućnosti za lagodan život, blizu je Milana, u blizini su vam dostupna i ljetovanja i zimovanja, ma baš je grad po mom ukusu. Evo, ja sam s obitelji i dalje često u Hrvatskoj, ali svaki put se volim vratiti u ovdje. Tu imate prekrasan stari grad, u drugom dijelu milijun shopping centara, a klub raste velikim koracima svake godine.

A koja je tajna ovakvog uspjeha Atalante?

- Prije svega kvalitetni i stručni ljudi. Glavni čovjek u klubu je Luca Percassi, bivši nogometaš, ali i sin klupskog predsjednika Antonija. I Luca je uspješan u svom segmentu posla, Atalanta je nevjerojatno posložen klub na svim razinama. Organizacijski, marketinški, poslovno, pa i rezultatski spada u sam vrh Italije, tako da posljednjih godina klub može sam sebe financirati. I omladinska škola im je sada nevjerojatno dobro posložena, a glavni sponzor cijelog omladinskog pogona im je tvrtka Bembro.

Igor Budan nastavlja s pričom o predsjedniku, 66-godišnjem Antoniju Percassiju...

- On je kao klinac igrao nogomet, bio prilično talentiran, ali se u njegovo vrijeme od toga nije moglo živjeti, pa se okrenuo biznisu. Jako dobro razumije nogomet, ali i cijelu sredinu jer je rođen nedaleko od Bergama. Teško je i opisati koliko je to uspješan čovjek, u neke je projekte ušao zajedno s Flaviom Briatoreom, u neke s vlasnikom Benettona. Antonio Percassi je prvi otvorio Zarin dućan u Italiji, tu napravio posao, pa onda to sve ponovo prodao natrag Zari. Danas ima udjele u nekoliko šoping centara, aerodromu u Bergamu, pa i čitav niz drugih uspješnih kompanija,. Da, i za Italiju je službeni uvoznik Starbucksa, pa i nekih pizzerija. Ma kažem to je nevjerojatno sposoban čovjek.

Od petero djece Antonija Percassija, Budan je u najboljim odnosima s njegovom kćeri Giulianom.

- Ovo smo ljeto zajedno plovili hrvatskom obalom, bio sam joj domaćin, pa i turistički vodič, haha. Družili smo se u Pakoštanima, Biogradu, na Kornatima, posjetili smo Zrmanju, slapove Krke, ma čitav niz prelijepih mjesta na Lijepoj našoj, naravno da se oduševila svime. Svi u obitelji Percassi (gazda Antonio i njegovo petoro djece) su veliki zaljubljenici u Hrvatsku, pa tako i kćer Giuliana. A svi skupa znaju se i zajedno privatnim avionom zaputiti u Međugoreje.

A tu ima i jedna vrlo zanimljiva priča...

- Zaputili smo se na Kornate, pa tamo u jednom restoranu zajednički preko mobitela uživo gledali ždrijeb Lige prvaka iz Monte Carla. Baš smo se dobro nasmijali kada su u istoj grupi izvučeni Dinamo i Atalanta, odmah sam joj poručio kako joj je sada najbolje ostati u Hrvatskoj do te prve utakmice koja se igrala u Zagrebu. Antonio Percassi je svakom (četiri sina i dvije kćeri) od svoje djece u ruke dao po jednu veliku kompaniju, a svi su onda tu napravili još bolji posao.

Ipak, vjerujemo kako otac Antonio i kćer Giuliana nisu uživali u Hrvatskoj bar tijekom prve utakmice između Dinama i Atalante, te visokog poraza (4-0) Talijana.

- Jooj, i tu je bilo smijeha. Gazda kluba je veliki, baš veliki pozitivac, na sve gleda s te neke pozitivne strane. Možete misliti kakav je bio muk u avionu po povratku Atalante iz Zagreba, a onda je on pred svima rekao 'ma najbolje da se ispišemo iz Lige prvaka, nije ovo za nas'. Naravno, to je bio pravi show, a i nakon tako teškog poraza svi su se znali nasmijati - završio je Budan.