Nogometaši Rijeke razbili su škotski Hibernian na Rujevici s visokih 4-1 pa ukupnim rezultatom 5-2 (1-1) prošli u playoff Konferencijske lige! Goran Tomić radi sjajan posao otkako je preuzeo riječku momčad, a sada će pred sobom imati najveći ispit u Europi do sada.

U drugom dvoboju grčki PAOK slavio je protiv Bohemiansa 2-0 i kao veliki favorit nadoknadio šokantni zaostatak 2-1 iz Irske. Pa je tako i prije završetka susreta na Rujevici bilo jasno da čekaju Grci.

Rijeka će na slavni grčki klub živopisne povijesti koju je bojala i nekolicina Hrvata. Što u igračkim, što u trenerskim vodama. PAOK je poznat i po žestokim navijačima koji su mnogo puta punili medijske stupce.

PAOK je aktualni grčki doprvak, koji je prošle sezone osvojio grčki kup pobjedom 2-1 u finalu nad prvakom Olympiakosom. U prvenstvu su se do samoga kraja borili za drugo mjesto, na kraju su imali tri boda više od Arisa i četiri od AEK-a. Prvak Olympiakos je uvjerljivo osvojio prvenstvo s 26 bodova više od Rijekina idućeg protivnika.

Po vrijednosti momčadi je drugi u Grčkoj, Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 65,08 milijuna eura, dok Rijeka vrijedi oko 21 milijun eura. Najvrjedniji igrač im je lijevo krilo Christos Tzolis (12 milijuna eura), inače i grčki reprezentativac, dok je na drugome mjestu trenutno ozlijeđeni islandski stoper Ingason, koji vrijedi šest milijuna eura.

Grcima sezona još uvijek nije počela te su dosad, izuzev Europe, odigrali tek prijateljske utakmice pobijedivši Feyenoord, Heracles, Charleoi i Volos, dok su minimalni poraz upisali tek od nizozemskog PSV-a.

Ludi gazda i pištolj oko pasa

Vlasnik grčkog kluba je dobro znani Ivan Savvidis (62), čovjek koji se smatra jednim od najmoćnijih ljudi u Rusiji. Član je ruskog parlamenta i vrlo blizak Vladimiru Putinu. Težak je skoro 2 milijarde američkih dolara, a čelni čovjek PAOK-a je od 2012. godine.

U jasnom sjećanju ostaje scena iz 2018. godine kada je, kao da je bilo jučer, na travnjak uletio s pištoljem oko pasa tražeći pravdu za, što je smatrao, krađu desetljeća.

Derbi grčkog prvenstva između PAOK-a i AEK-a bio je prekinut u posljednjim trenucima pri rezultatu 0-0 zbog nereda koji su nastali na tribinama. AEK je u tim trenucima bio vodeća momčad prvenstva s 54 boda dok je PAOK bio drugi s 52.

I dogodilo se ono što su priželjkivale sve pristalice domaće momčadi - PAOK je poveo golom Varele u 90. minuti.

Stoper PAOK-a zabio je, što je potencijalno mogao biti, gol za naslov prvaka, sudac ga je priznao, pomoćni se nije oglasio, ali onda - šok! Zbog protesta nogometaša AEK-a glavni sudac poništio je gol i dosudio zaleđe. Malo je reći da su domaći nogometaši i navijači poludjeli. Pogotovo nakon što je Povjerenstvo za žalbe nogometnog saveza Grčke PAOK-u vratilo tri oduzeta boda zbog prekida utakmice s Olympiakosom.

U cijelom kaosu na teren je utrčao i gazda Savvidis. Oko pasa je imao pištolj, a u cijeloj zbrci zaprijetio je glavnom sucu.

- Mrtav si - navodno mu je Savvidis poručio.

PAOK na kraju nije osvojio naslov, ali jest iduće godine kada je jedan od najbitnijih ljudi na terenu grčkog prvaka bio naš Josip Mišić.

Od prijetnje u Portugalu do ikone u Grčkoj

U PAOK je u siječnju 2019. godine došao na posudbu iz Sportinga. U prvih je pet mjeseci u Grčkoj osvojio dvostruku krunu, a i iduće sezone igrao sjajno. Bivši igrač Rijeke i Osijeka, danas Dinama, Josip Mišić ostavio je neizbrisiv trag u grčkoj momčadi u dresu koji su nosili i Dario Krešić, Gordon Schildenfeld, Marin Leovac, a na koncu i Antonio Mirko Čolak.

No, u Sportingu je nekoliko mjeseci ranije proživljavao pravu dramu. Huligani su po naredbi tadašnjeg predsjednika Brune de Carvalha upali na trening kamp gdje su istukli nekoliko igrača. Najgore je prošao Bas Dost, a batina je dobio i Mišić...

Znao je da mora promijeniti sredinu pa je nakon dolaska u PAOK postao ikona.

Zabijao je, asistirao, igrao sjajno u vezi, nekoliko puta bio igrač kola, a navijači su ga obožavali. U pauzi grčke lige zbog korona virusa, birali su najbolju momčad desetljeća, a u njoj je završio bivši veznjak Osijeka i Rijeke.

- Navijači su me baš iznenadili, velika je to čast. U Solunu sam tek godinu i četiri mjeseca, a izabran sam među 11 najboljih igrača od 2010. do 2020. godine. To je sjajno - rekao nam je tada Mišić i dodao:

- Ova sezona mi je doista odlična.

PAOK je hrvatskoj sportskoj javnosti poznat i kao mjesto gdje su Hrvati u dva navrata vodili glavnu riječ - prvo Miroslav Ćiro Blažević devedesetih, a zatim i Igor Tudor u sezoni 2015/16.

Momčad iz Soluna tri puta je bila grčki prvak, a sedam puta osvajala je prvenstveni kup.