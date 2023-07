Gazzetta: Brozoviću je Hrvatska ispred Intera. Bio je bezvoljan i nije se trudio. Evo zašto odlazi

Subotnji dan donio je novo poglavlje narativa koji je zakupio medijski prostor tijekom ovoga tjedna. Pouzdani talijanski transfer mag Fabrizio Romano javio je da je Al Nassr postigao dogovor s Interom, da je Marcelo Brozović na liječničkom pregledu u Parizu i da će uskoro karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji.

Brozović bi u Al Nassru, gdje će biti suigrač Cristiana Ronalda, trebao zarađivati otprilike 30 milijuna eura po sezoni, a ugovorom je vezan na tri godine. Dakle, bogatstvo od 90 milijuna eura čeka hrvatskog veznjaka, koji nastavlja trend odljeva u europskom nogometu.

"Epic Brozo" je za milanski klub odigrao točno 330 službenih utakmica u koje je ugradio 31 gol i 43 asistencije. Bio je neprikosnoven član udarne postave 'nerazzurra' prije ozljede na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom, u klubu je imao najveća primanja, a navijači su ga obožavali.

Zašto onda odlazi u Saudijsku Arabiju?

Tiražni talijanski list sa sjedištem u Milanu Gazzetta dello Sport dan nakon Romanove potvrde objavio je razloge zbog kojih se, kako tvrdi taj list, Inter htio riješiti Brozovića. Po saznanjima novinara Gazzette, Brozović je htio ostati, no isto nije htio Inter.

- Premda se najčešće piše da je to previsoka plaća, koja mu s bonusima godišnje iznosi oko 14 milijuna eura, to nije ključno. Inter jest uveo mjere velike štednje i u tom smislu mu nije žao što Brozović odlazi, ali otpisao ga je zbog drugih razloga - navodi milanski list pa nastavlja:

- Sve je počelo time što je Brozović nastupe za Hrvatsku stavio ispred Intera i to je osnovni razlog. Nakon što je u listopadu imao problema s tetivama, Brozović se toliko sporo oporavljao da je prije Svjetskog prvenstva za klub odigrao samo tri utakmice. No, onda se spektakularno preporodio odlaskom u Katar. Igrao je praktički sve minute u svih sedam iscrpljujućih utakmica Hrvatske (šest utakmica, za broncu protiv Maroka je ostao na klupi op.a.).

'Liječio ga bliski suradnik AC Milana'

Gazzetta navodi da je Broz odbio liječničku pomoć Intera te da je istu zatražio od svojeg osobnog fizioterapeuta, koji blisko surađuje s Interovim gradskim rivalom Milanom.

- Nakon što se vratio sa SP-a Inter opet nije mogao računati na igrača kojeg najviše plaća jer je Brozoviću nakon napora trebao odmor. Kada se konačno vratio u siječnju, to je napravio s ozljedom lista. To je dodatno razljutilo Inter, koji se na Brozovića razbjesnio zbog onoga što je napravio potom. Nije dao da mu ozljedu tretiraju liječnici u Interu, nego njegov osobni fizioterapeut Andreja Milutinović. Kao da sve navedeno nije dovoljno, on je blisko surađivao s Interovim najvećim rivalom Milanom.

Milanski list članak zaključuje navodima da je "Brozović bio bezvoljan i da se na treninzima nije trudio."

- Drugi veliki izvor Interove frustracije bio je njegov bezvoljni stav i pojava. Brozović je stalno imao negativan govor tijela na utakmicama, a na treningu se očito nije trudio. Ono što je definitivno okončalo želju Intera da zadrži Brozovića bio je njegov potez kada se samo pojavila mogućnost transfera u Al Nassr. Hrvat je, naime, tada zatražio otpremninu od Intera iako se znalo da u novi klub odlazi za dvostruko veću plaću.