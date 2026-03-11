Gazzetta je stavila Modrića na naslovnicu: Milan, ljubavi moja

Luka Modrić apsolutno je zaludio cijelu Italiju. Partije kakve pruža s 40 godina su nevjerojatne, a u pobjedi Milana nad gradskim rivalom Interom (1-0) ponovo je bio jedan od najboljih na terenu. Tako je završio i na naslovnici ugledne Gazzette dello Sport koja se još jednom osvrnula na legendarnog hrvatskog kapetana. Uz njegovu sliku stoji naslov: "Milan, ljubavi moja".

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

"Između Luke Modrića i Milana razvila se posebna veza. Hrvatski veznjak nikada nije skrivao da se od samog početka osjeća odlično u Milanu, a taj je osjećaj s vremenom samo jačao. Iako će Zadar uvijek biti njegov dom, a Madrid grad u kojem je proveo 13 slavnih godina, Modrić je u glavnom gradu Lombardije pronašao novu sredinu koja ga je prihvatila, dok ga navijači svakodnevno obasipaju pažnjom", stoji u tekstu.

Foto: Gazzetta dello Sport

Modrić je odlučio svoju Zlatnu loptu preseliti iz Madrida u Milan te će biti izložena u klupskom muzeju Mondo Milan, a Gazzetta je to opisala kao omaž navijačima Milana, ali i moguću poruku da će i iduće godine ostati u crveno-crnom dresu.

"Njegova budućnost zaslužuje posebno poglavlje. Milan, Allegri i suigrači nagovaraju ga da prihvati opciju produljenja ugovora na još jednu godinu, do 30. lipnja 2027., kako je i predviđeno ugovorom potpisanim prošlog ljeta. U Milanu se nadaju da će njegov pristanak stići prije Svjetskog prvenstva, no spremni su mu dati i dodatno vrijeme za odluku. Jer Modrić je ipak Modrić, a u Milan ne želi biti bez njega u sezoni povratka u Ligu prvaka", stoji u zaključku teksta.