FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.
Haley, poznata na društvenim mrežama kao Haleyybaylee, gostovala je u prijenosu uživo kod popularnog streamera Marlona Garcije. Tijekom opuštenog razgovora, dotaknuli su se njezinog razvoda od bivšeg igrača Minnesota Vikingsa, s kojim je bila u braku od 2015. do 2022. godine. Na Marlonovo pitanje što je bio "najveći faktor" u njihovom razlazu, Haley je bez oklijevanja otkrila kako je razlog prekida bila veličina spolovila njezina supruga.  | Foto: Instagram
