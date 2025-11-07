FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.
Haley, poznata na društvenim mrežama kao Haleyybaylee, gostovala je u prijenosu uživo kod popularnog streamera Marlona Garcije. Tijekom opuštenog razgovora, dotaknuli su se njezinog razvoda od bivšeg igrača Minnesota Vikingsa, s kojim je bila u braku od 2015. do 2022. godine. Na Marlonovo pitanje što je bio "najveći faktor" u njihovom razlazu, Haley je bez oklijevanja otkrila kako je razlog prekida bila veličina spolovila njezina supruga.
| Foto: Instagram
Opisala ga je kao dio "0,01 posto populacije", dodajući kako su zbog toga imali ogromnih problema u intimnom životu. "Pokušali smo sve. Terapije, liječnike. Ne lažem. Gledala sam čak i nekakve kirurške zahvate", povjerila se.
Kako bi dočarala o čemu se radi, upotrijebila je slikovitu i sada već viralnu usporedbu: "Bio je kao dvije limenke Coca-Cole jedna na drugoj, možda čak i treća." Zaključila je da je intimnost bila "nemoguća, često bih bila u suzama". Unatoč težini problema, Haley je sve ispričala s dozom humora, rekavši: "Zato je to na neki način smiješno. Moj život je komedija koja se sama piše."
Nakon što je isječak iz intervjua postao viralan, Haley Kalil osjetila je potrebu pojasniti svoje izjave. U izjavi za medijsku kuću TMZ, naglasila je da iznimno poštuje privatnost svog bivšeg supruga i da ispričana anegdota ne oslikava cjelokupnu sliku njihovog odnosa.
"Tijekom našeg prijenosa uživo razgovarali smo o puno više stvari od onoga što se sada ističe – o ljubavi u našem braku, o rastu koji smo iskusili, o dubini naše povezanosti", izjavila je. "Žalosno je što se pojačava samo jedan fragment jer on ne prikazuje cijelu priču o tome koliko su mi te stvari bile značajne. Nadam se da naš razgovor od sat i pol odražava više od jednog smiješnog zvučnog isječka."
Unatoč neobičnom razlogu prekida, oboje su naglasili da je razvod bio sporazuman i prijateljski. Službeno su navedene "nepomirljive razlike", a par je čak dijelio odvjetnika kako bi proces prošao što bezbolnije. Haley je u jednom podcastu otkrila da je Matt i dalje jedan od njezinih najbližih prijatelja.
Nakon razvoda, oboje su krenuli dalje. Matt Kalil, koji je tijekom karijere bio visok 201 cm i težak 143 kg, te je u svojoj prvoj sezoni izabran za Pro Bowl, umirovio se iz NFL-a 2019. godine. U travnju 2024. oženio se manekenkom Keilani Asmus, s kojom je kasnije te godine dobio sina. Posvetio se i poduzetništvu te s bratom Ryanom pokrenuo tvrtku za proizvodnju tekile.
S druge strane, Haley Kalil, koja je krasila stranice poznatog časopisa Sports Illustrated, nastavila je graditi uspješnu karijeru kao influencerica i model. Nakon razvoda bila je u vezi s brazilskim modelom Kyleom Vieirom, no trenutno je slobodna.
Priča o razvodu Haley i Matta Kalila ostaje jedan od najbizarnijih primjera iz svijeta slavnih, podsjetnik da se iza zatvorenih vrata ponekad kriju problemi o kojima se rijetko govori
