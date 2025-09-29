Gazzetta: Modrić je dobio bitku staraca. I ne, nije došao u Milan odigrati samo još jednu sezonu

U petom kolu talijanske Serie A Milan je pobijedio Napoli 2-1 i preuzeo vodstvo na vrhu tablice. Luka Modrić (40) još jednom je oduševio igrom u dresu Milana za koji je odigrao 97 minuta. S druge strane, jedan od glavnih igrača Napolija bio je Kevin De Bruyne (34) koji je naišao na kritike. Novinar Gazzette dello Sport Luca Bianchin osvrnuo se na njihov duel koji je nazvao "bitkom staraca".

"Dva stara čarobnjaka susrela su se u sredini terena, kao što su to nekad radili. Luka i Kevin, Modrić i De Bruyne, 40 i 34. Dresovi s novim bojama, novi dečki oko njih, a oni s istim istrošenim tijelima, stopalima poput starih štapića. Četrdesetogodišnji čarobnjak je pobijedio, očito. Luka Modrić je odigrao sjajnu utakmicu, ali on to uvijek radi. Iznad svega, dobio je fizički dvoboj s De Bruyneom, jer je KDB često djelovao sporo, izvan forme, a kad je izlazio, djelovao je iritirano", napisao je.

Foto: Daniele Mascolo

Iako je Belgijac bio jedini strijelac za Napoli u 60. minuti, ali nije oduševio igrom. Forma mu u zadnje vrijeme nije na razini. Iz igre je izašao u 70. minuti, a pri izlasku iz igre djelovao je vrlo nezadovoljno.

- Nadam se da ga je rezultat iritirao. Ako su ga iritirale druge stvari, angažirao sam krivog čovjeka - rekao je nakon utakmice Antonio Conte, trener Napolija.

Foto: Alessandro Garofalo

Modrić je nedavno zabio prvi gol u dresu Milana, a sada je ponovno u centru pažnje zahvaljujući nevjerojatnom igrom u 40. godini života. Hrvatski veznjak bio je jedan od ključnih igrača Milana.

"Ah, ako je i bilo ikakve sumnje, utakmica Milan-Napoli to dokazuje: ne, Luka Modrić nije došao u Milan na još jednu sezonu. Došao je igrati u Ligi prvaka s AC Milanom... a ako ga ždrijeb vrati na Bernabeu, tim bolje", dodao je novinar Gazzette.

Tijekom utakmice imao je dva sjajna poteza koja su utjecala na tijek utakmice. Najprije je u 91. minuti spriječio izjednačenje na 2-2 nakon što je glavom odbio loptu Davida Neresa u stativu, a onda se iskazao i u zadnjem ubačaju na utakmici kada je izbacio loptu izvan terena i doveo Milan do novog slavlja. Nakon te pobjede Milan je preuzeo vodstvo na tablici Serie A.

Kada je objavljeno da Modrić prelazi u Milan iz Real Madrida u kojemu je proveo 12 godina, postojale su sumnje oko tog transfera. Međutim njegova igra pokazuje potpuno suprotno i čini se kako hrvatski kapetan u formi života.