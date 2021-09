Hrvatski strateg Ivan Jurić preuzeo je Torino početkom srpnja ove godine, ubrzo je na posudbu iz Juventusa doveo Marka Pjacu, a u zadnjem danu prijelaznog roka i Josipa Brekala. Torino je jučer u gostima slavio protiv Sassuola s 1-0, a predstavu Jurićeve momčadi nahvalila je Gazzetta.

Torino je u prva dva kola izgubio od Atalante i Fiorentine identičnim rezultatom (2-1) nakon čega je 'natrpao' novog prvoligaša Salernitanu, a onda je jučer briljirao protiv nominalnog favorita koji može biti sretan što utakmicu nije završio do vrha napunjene mrežu.

"Brekalo je odigrao kao da je izvanzemaljac"

"Od prve minute Torino je bio agresivan, pun energije, igrao je na čovjeka i domaćini nisu mogli do zraka. Ono što je prošlo do obrane, Mandragora i Milinković su lako rješavali. Prema naprijed je Torino bio okomit i opasan i kad god je prešao na polovicu Sassuola, nešto dobro se dogodilo. Ključna figura u Jurićevoj 'paklenoj naranči' je Josip Brekalo. Nije on nikakvo otkriće. To je igrač koji ima brzinu, čita igru, jak je jedan na jedan, a sve to radi baršunastim pokretima. Igrao je kao da je izvanzemaljac. Dodavanje za Sanabriju, stativa, proigravanje Lukića petom. Bio je to Josipov show. Kad je izašao, hrvatsku štafetu preuzeo je Marko Pjaca, preporođeni dečko koji je na kraju riješio utakmicu."

Torino je s Brekalom i Pjacom kao putujući rock'n'roll show

"Ne znamo kako se kaže 'spektakl' na hrvatskom, ali njih dvojica sigurno znaju. To su dečki koji se znaju čitav život, koji su zajedno odrasli i koji igraju nogomet bez ikakvih ograničenja. Torino je s njima kao putujući rock'n'roll show. Jeste li vidjeli Josipa Brekala? Jednostavno ga je užitak gledati. Driblinzi, asistencije, udarac, prava je šteta da nije zabio, pogodio je stativu. I tko ga je zamijenio? Marko Pjaca, igrač kojeg je Jurić prvog želio kad je stigao kako bi oko njega gradio svoj Torino. Tek je četvrto kolo, a ovaj Torino izgleda sjajno. Pjaca i Brekalo su zlatni dečki", stoji u tekstu Gazzette.

POGLEDAJTE VIDEO: POLIGRAF S URSOM