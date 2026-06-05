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BRILJIRAO U TORINU

Gazzetta: Vlašićeva sezona iz snova, postao je vođa na terenu

Piše Jakov Drobnjak,
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Gazzetta: Vlašićeva sezona iz snova, postao je vođa na terenu
Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport / ipa-agency.net

Vlašić je postao zvijezda Torina: 41 utakmica, 9 golova, 5 asistencija i hvalospjevi Gazzette. Sada pun samopouzdanja ide na Svjetsko prvenstvo gdje će biti važan kotačić

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Nikola Vlašić odigrao je jako dobru sezonu i postao je apsolutni vođa Torina. Odigrao je 41 utakmicu ove sezone, zabio devet golova i pet puta asistirao. Sama njegova pojava na terenu značila je puno za Torino koji je završio na 12. poziciji s 34 bodova. Dosta je to bodova od Europe, ali i dosta od ispadanja tako da je sezona kluba bila solidna. Gazzetta dello Sport, to jest novinar Simone Battaggia, biranim je riječima hvalio Vlašića.

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Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net

"Golovi i asistencije puno govore, ali ne pričaju cijelu priču Vlašićeve sezone. I druge brojke su upečatljive: Nikola je bio igrač Torina koji je najviše nastupao u Serie A (37 utakmica), onaj koji je najviše započeo (36), onaj koji je stvorio najviše prilika (54; drugi, Lazaro, ima 31) i onaj koji je pokušao najviše driblinga (56). Osjećaj da je Hrvat imao dubok utjecaj na igru ​​Torina podupiru i brojke", stoji u tekstu talijanskog lista pod naslovom  "Golovi, ideje i upornost. Vlašić je apsolutni vođa na čelu Torina".

Navodi se kako se Vlašić popravio i u još jednom segmentu igre - agresivnosti. Vlašić je dobio sedam žutih kartona u minuloj sezoni, a ukupno u prijašnje tri zajedno dobio je četiri. Naglašava se kako žuti kartoni nisu negativna stvar jer ih više dobivaju igrači koji su uvijek blizu protivnika i napadaju. Upravo zato je to pokazatelj koliko se trudio u dresu Torina. 

"Vlašićeva sezona iz snova rezultat je kvalitete, forme, ali i ispravnog stava. Tijekom sezone više je puta istican njegov pristup i zalaganje na svakom treningu. Sam Vlašić je naglasio kako je prošlog ljeta po prvi put odradio potpune i kvalitetne pripreme. Od tog trenutka njegov je napredak bio strelovit. Prošlog srpnja na klupskim je pripremama zabilježio najbolje rezultate na testiranjima tjelesne spreme, stigavši na njih s već mjesec dana individualnog rada iza sebe. Takav pristup isplatio mu se najboljom sezonom u Italiji i sada ga vodi na Svjetsko prvenstvo punog samopouzdanja i odlučnosti", zaključila je Gazzetta.

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