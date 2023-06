Gazzetta: Xavi ga je nazvao i Marcelo Brozović je pristao

Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Al Nassr, dakako, zna da je Brozoviću drugi izbor, pa se i on okrenuo alternativi, i to sjajnoj. Francuski mediji u srijedu su otkrili da je to Seko Fofana, kapetan Lensa

Čelnicima je Al Nassra prekipjelo. Prošlog vikenda su Saudijci sve dogovorili s Interom glede transfera Marcela Brozovića (31). Talijanima su ponudili 23 milijuna eura, a Brozoviću trogodišnji ugovor od 20 milijuna po sezoni. POGLEDAJTE VIDEO: Broz i Budimir pjevaju Prljavo kazalište Brozović je tražio 30 milijuna i ugovor na dvije godine. Slijedila su tri dana zatišja, ali zato što Brozović preferira Barcelonu u odnosu na saudijski klub za koji igra portugalski superstar Cristiano Ronaldo. Al Nassr, dakako, zna da je Brozoviću drugi izbor, pa se i on okrenuo alternativi, i to sjajnoj. Francuski mediji u srijedu su otkrili da je to Seko Fofana, kapetan Lensa. Dvije godine mlađi od Brozovića, odigrao je vrhunsku sezonu, u kojoj je s devet golova i šest asistencija pridonio drugom mjestu u prvenstvu. La Gazzetta dello Sport navodi kako je Brozović sve dogovorio s Barcelonom i da je pri tome presudan bio Xavijev poziv. Trener Barce nazvao ga je i rekao mu koliko ga želi, što je Brozovića oduševilo. Spomenuti izvor navodi da je hrvatski veznjak pristao na Barceloninu ponudu od sedam milijuna eura godišnje. "To je tek trećina od onog što mu nudi Al Nassr, ali i milijun više od svote koju godišnje prima u Interu. Brozović toliko želi u Barcelonu da se već tjedan dana po Zagrebu skriva od predstavnika Al Nassra jer se boji da ne pristanu na njegove nemoguće uvjete od 30 milijuna eura godišnje", piše spomenuti talijanski list. Ipak, ima jedan 'ali'. "Barca je u takvoj financijskoj situaciji da može kupiti i registrirati Brozovića samo ako prethodno proda nekoliko igrača. Za to joj je potrebno vremena, a Brozović joj je dao tjedan dana", pišu Talijani.