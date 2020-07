Gdje gledati Bilićev meč od 200 milijuna funti, hrvatsku bitku za Sloveniju i slavlje Liverpoola

Od 20 i 30 kreće meč lopta West Bromwicha protiv QPR-a, petnaest minuta kasnije počinje derbi slovenski naslov Celje vs Olimpija, a u 21.15 Liverpool na Kopu podiže naslov prvaka Engleske - nakon 30 godina

<p>Ova sezona Championshipa duža je nego ikad, a mi smo od 7. kola na prva dva mjesta i sad u zadnjem okršaju moramo završiti posao, vratiti West Bromwich Albion u Premiership, grmi <strong>Slaven Bilić</strong> s klupe 'West Bromića' kojeg on i <strong>Filip Krovinović</strong> vraćaju u elitu najjače lige na svijetu.</p><p><strong>VIDEO: Dan u kojem je SuperSlav preuzeo WBA</strong></p><p>Mislili su da će u dodatne kvalifikacije, ali kiks Brentforda u pretposljednjem kolu otvorio im je uvijek najbolju opciju: večeras od 20 sati i 30 minuta, na svom stadionu protiv Queens Park Rangersa odlučuju sami o sebi.</p><p>Pobjeda jamči povratak u Premier League vrijedan 200 milijuna funti, a QPR i nema neki nepoderivi motiv; od 24 kluba oni su 14., niti mogu u EPL, biti ih je strah ispadanja.</p><p>West Bromwich ima bod više od Brentforda (oni igraju kod kuće s davljenikom Barnsleyem), a utakmicu WBA vs QPR u izravnom prijenosu od 20.30 možete gledati na kanalu <strong>Sport klub 3</strong>.</p><p>Vrhunski nogometni triler večeras imaju i naši susjedi. Ljubljanska Olimpija već je stavila jednu ruku na trofej prvaka Slovenije, a onda ih je šokantni domaći poraz od Tabora iz Sežane (1-2) prije tri dana stavio u situaciju da u zadnjem kolu kod Celja moraju pobijediti ako žele osvojiti naslov jer situacija na tablici je ovakva:</p><p>1. Celje 68 bodova, 2. Olimpija 66 bodova, 3. Maribor 64 boda...! Lu-dni-ca. A na travnjaku: skoro više Hrvata nego Slovenaca. Olimpiju predvodi najbolji strijelac lige (26 golova) <strong>Ante Vukušić</strong>, a Celje drugi strijelac lige (22 gola) <strong>Dario Vizinger</strong>!</p><p>Za Ljubljančane igraju i <strong>Luka Duvnjak, Bojan Knežević, Marko Perković</strong> i <strong>Matija Orbanić</strong> te bivši Rijekini asevi <strong>Miral Samardžić</strong> i <strong>Matic Črnic</strong>, a za Celje <strong>Ivan Božić, Karlo Plantak</strong> i <strong>Josip Čalušić</strong>.</p><p>Utakmica Celje vs Olimpija počinje u 20 sati i 45 minuta, a izravni prijenos je na <strong>Sport klubu 2</strong>.</p><p>Večeras će se dogoditi i nešto što nije viđeno otkad su Englezi osnovali najjaču nogometnu ligu na svijetu, svoj Premier League: na Kopu će <strong>Dejan Lovren, Jürgen Klopp, Mo Salah</strong> i ostali Redsi podići svoj prvi naslov prvaka Engleske u 30 godina!</p><p>I to u nimalo bezazlenoj utakmici jer gost Chelsea je u velikoj borbi za plasman u Ligu prvaka. Za dva mjesta, uz Liverpool i Man City, konkuriraju još <strong>Kovačićev</strong> Chelsea, Leicester i Man United.</p><p>Situacija na tablici je ovakva: ...3. Chelsea 63 boda, 4. Leicester i 5. Man Utd po 62 boda. Samo dvoje idu u Champions League, Man United večeras dočekuje West Ham (19.00, Sport klub 1), a u zadnjem kolu igraju Chelsea vs Wolverhampton i - izravni obračun: Leicester - Man United na King Power Stadiumu!</p><p>Večerašnji derbi Liverpool vs Chelsea tj. <strong>Lovren</strong> vs <strong>Kovačić</strong> i nakon tri desetljeća dosanjani Liverpoolov san u izravnom prijenosu možete pogledati od 21 sat i 15 minuta na <strong>Sport klubu 1</strong>.</p>