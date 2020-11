Pa je tako direktor sportske komisije Kalifornije Andy Foster potvrdio kako su nokauti zabra-njeni, nema sudaca u ringu, nema progla\u0161enja pobjednika, a ako se pojavi krv na nekome od boraca, me\u010d se odmah prekida. To je pak razljutilo mnoge koji su odlu\u010dili platiti PPV koji do\u0111e 50 dolara. Gledatelji \u017eele gledati boks, a ne balet, a to je ono u \u0161to se s ovim pravilima i pretvorilo. No strasti je smirio\u00a0Ryan Kavanaugh, suvlasnik\u00a0Trillera\u00a0koji \u0107e prenositi boksa\u010dki spektakl u Americi.

<p>Što biste dali da barem još jednom možete vidjeti u ringu legendarnog <strong>Mikea Tysona</strong>? Ne morate ništa dati, nego jednostavno navijte budilicu u nedjelju ujutro jer se veliki Mike vraća u ring.</p><p>Tyson će se u Las Vegasu boriti protiv <strong>Roya Jonesa Jr.</strong> (51), a to će mu biti prvi meč nakon 2005. godine kada je izgubio od Kevina McBridea.</p><p>Falile su nam njegove boksačke vještine, taj 'killer instinct' po kojem ga pamtimo. Za mnoge je jedan od najboljih teškaša svih vremena koji je krajem 80-ih bio nepobjediv, ali mnogi ga pamte kao pravog partijanera i čovjeka koji je uživao u svim blagodatima slave i novca. Ne samo uživao, već totalno pretjerao.</p><p>A za ovu borbu će dobiti pravo bogatstvo. Američki mediji tvrde kako će mu pripasti čak deset milijuna dolara. No, Mike više nema problema s nestašicom novca, postao je opet milijunaš nakon što je napravio ranč s marihuanom u Kaliforniji pa je odlučio kako će sav novac donirati u humanitarne svrhe. Jonesu će pak pripasti tri milijuna dolara, ali on će to pospremiti na svoj bankovni račun.</p><p>Tyson je ovaj meč shvatio dosta ozbiljno pa je imao pripreme baš kao prije tridesetak godina kada je dominirao u teškoj kategoriji. Iako su mu 54. godine, Iron Mike izgleda veličanstveno. Objavljivao je na Instagramu svoje treninge, a sve je oduševio nevjerojatnom transformacijom. Od 'trbušine' i 'sala' pretvorio se u pravi dinamit. Baš ono po čemu ga i pamtimo.</p><p>I pokazao je Royu Jones što ga čeka. Za razliku od Tysona koji se posljednji put borio 2005. godine kada je izgubio od Kevina McBridea, tri godine mlađi Jones je itekako aktivan u ringu. U karijeri ima 66 pobjeda i samo devet poraza, prvi put se borio 1989. godine, a posljednji put 2018. godine. U posljednjih pet godina imao je čak osam borbi i to je nešto što bi moglo utjecati na ishod meča. Ali ne zaboravimo. To je Mike. Jedan njegov udarac vas može raznijeti, to je čovjek koji je bio nepobjediv krajem 80-ih i osvojio sve žive titule u teškoj kategoriji. Ima 50 pobjeda i šest poraza, a priliku za novu pobjedu imat će u nedjelju u jutarnjim satima.</p><p>Riječ je o ekshibicijskom meču s osam rundi po dvije minute, ali mnoge su uoči borbe šokirala navodna pravila. Nije dopušten nokaut i čim se pojavi krv na nekome od boraca, borba se prekida. Ali bit će tako lijepo još jednom vidjeti ovu veličinu na djelu.</p><p>Pa je tako direktor sportske komisije Kalifornije Andy Foster potvrdio kako su nokauti zabra-njeni, nema sudaca u ringu, nema proglašenja pobjednika, a ako se pojavi krv na nekome od boraca, meč se odmah prekida. To je pak razljutilo mnoge koji su odlučili platiti PPV koji dođe 50 dolara. Gledatelji žele gledati boks, a ne balet, a to je ono u što se s ovim pravilima i pretvorilo. No strasti je smirio Ryan Kavanaugh, suvlasnik <strong><a href="https://go.triller.co/">Trillera</a></strong> koji će prenositi boksački spektakl u Americi.</p><p>- Do nokauta može doći i pobjednik je samo jedan. Svatko tko kaže da neće biti bodovanja ili pobjednika ne razumije pravila. Jedina razlika u ovoj borbi su rukavice od 340 grama, umjesto regularnih 280, na osam rundi po dvije minute, a ne tri. To su jedine promjene - napisao je on. </p><p>Kakva god pravila na kraju bila, jedna stvar je najvažnija. A to je da ćemo, nakon dugih 15 godina, na djelu vidjeti jednog od najvećih svih vremena.</p><p>Borba između Tysona i Jonesa će se održati u Staples Centru, njihov meč je na rasporedu u nedjelju u četiri ujutro, a prijenos možete pratiti na RTL-u.</p>