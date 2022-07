Gdje gledati Dinamo - Hajduk?

Utakmicom Dinama i Hajduka u Superkupu (20 sati) počinje nova klupska nogometna sezona u Hrvatskoj. U Maksimiru se očekuje više od 15.000 gledatelja, a stiže i brojna podrška "bilima" na jugu, njih oko 2000.

Dinamo je osvojio šest Superkupova, Hajduk mu puše za vratom s pet, dok Rijeka ima jedan. No od 1995. do 2001. Superkup nije igran jer je Dinamo osvojio prvenstvo i Kup, iz istih razloga nije igran 2008. i 2009., 2011. i 2012., kao ni u periodu od 2015. do 2018., kad su opet dominirali 'modri'.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Bili vlak' u Zagrebu

Najbolji strijelci u povijesti Superkupa su Mornar i Eduardo, koji su zabili po tri gola, dva su zabijali Igor Cvitanović, Goran Vlaović i Dario Zahora, dok je po jedan gol zabijalo čak 22 igrača. Ivica Mornar, Eduardo da Silva, Cvitanović i Zahora zabijali su u dvije godine, a Mornar je jedini zabio gol i kao domaćin i kao gost.

Početak sezone kod dinamovaca izazvao je golemi interes i redove pred blagajnama. Stadion, barem onaj predviđeni dio, trebao bi biti pun, što je odličan pokazatelj koliko je ljudima nedostajao hrvatski nogomet, a iz Splita stiže "bili vlak".

Prava prijenosa na sav domaći klupski nogomet iduće četiri sezone ima Hrvatski telekom, a utakmicu će emitirati na kanalu MAXSport 1 koji je u osnovnom paketu MAXtv-a (12. kanal), a može se pratiti i putem EVOtv-a i Iskon TV-a. Nije dostupan korisnicima A1 telekoma, Telemacha, EON-a, Optima telekoma i Total TV-a.

Uvodna studijska emisija počinje u 19 sati, a stručni komentatori bit će Rajko Magić i Mario Cvitanović. Lopta kreće s centra u 20 sati, a utakmicu će komentirati Saša Marić. U slučaju neodlučenog rezultata neće biti produžetaka, već se odmah pristupa penalima. To je bio slučaj u posljednjem okršaju ova dva kluba u Superkupu 2013.

Najčitaniji članci