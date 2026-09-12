Gdje gledati FNC 33? U Zagrebu se sprema neviđeni spektakl...

Najveća regionalna MMA organizacija vraća se u zagrebačku Arenu, a FNC 33 nudi sve što ljubitelji borilačkih sportova žele: borbe za pojas, regionalne derbije i okršaje neporaženih nada. Ipak, prava drama dogodila se i prije samih borbi. Službeno vaganje donijelo je preokrete koji su uzdrmali cijelu priredbu i večerašnje okršaje učinili potpuno nepredvidljivima.

Šok i nevjerica: Barbir pao na vagi i ostao bez titule

Glavna vijest dana koja je odjeknula regijom jest pad dosadašnjeg prvaka srednje kategorije, Đanija Barbira. Hrvatski borac na vagu je stao s 84,9 kilograma, čitav kilogram iznad dopuštene granice za borbu za naslov, zbog čega mu je pojas automatski oduzet. Njegov protivnik, Poljak Piotr Strus, bio je precizan s 83,9 kilograma, što znači da se borba održava, ali samo on ima priliku osvojiti upražnjeni naslov. U slučaju Barbirove pobjede, tron će ostati prazan. Da bi problema moglo biti, naslutio je i njegov kolega Ivan Erslan, koji je u FNC-ovom serijalu "Fight Life" izrazio nevjericu kad mu je Barbir samo nekoliko dana ranije otkrio svoju kilažu.

Skandalozan propust poljskog borca

Ništa manje šokantno nije bilo ni u bantam kategoriji. Poljak Bartosz Wojcikiewicz pokazao je izniman neprofesionalizam, promašivši kategoriju za nevjerojatna tri kilograma. Vaga je pokazala 64,7 kg, dok je gornja granica 61,7 kg. Unatoč ogromnoj razlici, mladi hrvatski borac Fran Luka Đurić (61,6 kg) pokazao je sportsko srce i prihvatio meč. Wojcikiewicza očekuju ozbiljne financijske sankcije, a rezultate službene vage obilježila je drama koja je zasjenila čak i najveća sportska rivalstva.

Revanš desetljeća za teškaški tron

Usprkos drami, glavna borba večeri ostaje teškaški spektakl između prvaka Hatefa Moeila i izazivača Darka Stošića. Njihov okršaj je revanš koji se čeka gotovo desetljeće. U prvom susretu slavio je Stošić, a sada Moeil traži iskupljenje kao dominantni prvak s nizom od 13 pobjeda. Stošić, bivši UFC borac, u meč ulazi s više od deset kilograma manje, ali s ogromnom motivacijom.

​- Pojas mi je najmanja motivacija, želim da nakon meča mogu reći da sam se dobro borio i da pokažem svojoj djeci da kada padnu trebaju ustati - poručio je Stošić.

Erslan i Fabjan: Kad sport postane osobno

Vjerojatno najiščekivaniji regionalni okršaj godine dogodit će se u sunaslovnoj borbi između Ivana Erslana i Mirana "Slo Rockyja" Fabjana. Verbalni rat koji je tjednima tinjao dosegao je točku vrenja, a netrpeljivost je bila opipljiva na svakom sučeljavanju. Erslan je jasno poručio kako je ovaj meč za njega postao osoban i da ne sumnja u pobjedu pred domaćom publikom.

​- Znam da me gledao kao što sam i ja njega. Pitanje je samo tko će provesti taktiku u djelo - izjavio je Erslan.

Osim ovih dvoboja, publika u Areni s nestrpljenjem iščekuje i boksački spektakl između Hrvoja Sepa i Ante Bilića, povratak miljenika publike Francisca "Croate" Barrija, kao i teškaški sraz Martina Batura i Michala Andryszaka. Sve možete pratiti od 19 sati na platformi Voyo.

*uz korištenje AI-a

