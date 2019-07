Gdje gledati Hajdukov domaći debi: Poljud ispunjen za Gziru

Od 20 sati Poljud će opet doći na svoje. Pozdravit će svoje ljubimce koji će protiv malteške Gzire imati domaću premijeru u novoj sezoni.

Problema, valjda, neće biti jer Hajduk je s vruće Malte donio prednost od 2-0, pa bi samo trebali potvrditi prolazak u drugo pretkolo Europske lige. U kojem će ih vrlo izvjesno čekati latvijski Ventspils koji će kod albanske Teute braniti 3-0.

Više od 15.000 navijača

- Ne dolaze nam ribari, nego normalna momčad koja zahtjeva da se za nju pripremamo - ostao je miran trener Siniša Oreščanin u najavi utakmice koju će morati pripremiti bez Caktaša i Posavca.

I bez obzira što su pitanje prolaska praktički riješili, Splićani će imati jako dobru podršku. Do 12.20 prodano je 14.200 ulaznica, pa se s pravom očekuje da Poljud večeras posjeti i do 20.999 navijača. U svakom slučaju bit će to lijepa kulisa.

Oni koji neće pohoditi Poljud, prijenos će moći pratiti na kanalu Arena Sport 1 koja se može gledati u osnovnom paketu MAXtv-a. Utakmicu sudi Cipranin Nikolas Neokleous.