Gdje gledati Ligu prvaka: PSG i Tottenham love gol zaostatka

Tri tjedna nakon prvih utakmica osmine finala Lige prvaka, slijede uzvrati. Bavarci su na Parku prinčeva golom Comana došli do prednosti (1-0) protiv PSG-a za uzvrat na domaćem terenu, dok je Milan na domaćem San Siru preko Brahima Diaza (1-0) pobijedio i osigurao prednost za odlazak u London na uzvratni susret protiv Tottenhama.

Što se tiče Parižana, imat će težak posao te će ovu utakmicu morati igrati bez Neymara, ali ne samo ovu, već je ispred brazilske zvijezde oko tri mjeseca pauze zbog ozljede te bi ova sezona za njega mogla biti gotova. No, u mnogo je boljem stanju Kylian Mbappe koji će predvoditi navalu Galtierove momčad.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN

S druge strane, u Münchenu je došlo do novih problema u svlačionici, a napravio ih je čovjek na posudbi - Joao Cancelo koji smatra da bi trebao igrati više nego što mu to dopušta trener, a upravo je zbog toga otišao iz Cityja i 'pobjegao' od Pepa Guardiole. U domaćem su prvenstvu izjednačeni s Borussijom Dortmund na 49 bodova, a oni su ispali od Chelseaja u osmini finala Lige prvaka pa će možda morati razmišljati na 'dva fronta', a bit će zanimljivo vidjeti što je Nagelsmann spremio za to.

Od poraza u ligama do uzvrata u Ligi prvaka

Druga nam utakmica donosi talijansko engleski susret, a obje momčadi dolaze s ligaškim porazom. Milan je izgubio na gostovanju kod Fiorentine (2-1), dok su Spursi izgubili na gostovanju kod Wolverhamptona (1-0). I još na domaćem terenu moraju loviti zaostatak, a prema kladionicama su favoriti za pobjedu.

Utakmice su na rasporedu od 21 sat, a utakmicu Bayerna i PSG-a možete pratiti na drugom programu HRT-a i Arena Sport 1 programu, dok je susret Milana i Tottenhama u prijenosu na kanalu Arena Sport 7. Također, najavne emisije počinju sat vremena ranije na HRT-u 2 i Areni Sport 1.

Najčitaniji članci