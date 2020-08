Gdje gledati Lokomotivin debi u Ligi prvaka i Dinamo u Cluju?

HNL i Hrvatska u kvalifikacijama za Ligu prvaka imaju dva kluba i to oba igraju na isti dan! Lokomotiva u srijedu od 19 sati protiv Rapida, a Dinamo sat vremena kasnije počinje svoj meč u Cluju

<p>Prije tri dana Bayern München je osvojio Ligu prvaka, a danas za hrvatske klubove već počinje nova sezona najelitnijeg europskog natjecanja. </p><p>Naša HNL, naša Hrvatska u kvalifikacijama za Ligu prvaka ima dva kluba i to oba igraju na isti dan! </p><p><strong>Dinamo</strong> je već rutiner, a grupna faza LP-a je i ove sezone glavni cilj. Modri su dobili dosta težak ždrijeb pa ih tako u Rumunjskoj očekuje dvoboj protiv čvrstog Cluja u 2. pretkolu. Susret možete pratiti na Areni 1 od 20 sati.</p><p>- Ta utakmica puno nosi i za jednu i za drugu momčadi. Naš cilj je pobjeda i prolazak dalje, tako ćemo se i postaviti. Međutim, ne treba zaboraviti da je taj Cluj ovogodišnjeg prvaka Europske lige držao u šahu 180 minuta. Pali su na gol u gostima, zbog toga što su doma igrali 1-1. Radi se o čvrstoj momčadi koja ima svoj stil igre koji se možda nekome neće sviđati, ali je očito dobar i uspješan u njihovim dometima, ali mi vjerujemo da znamo kako možemo dobiti utakmicu - rekao je Zoran Mamić koji neće računati Kadziora, Perića i Leškovića.</p><p>Cluj je poznat kao bunkeraška momčad, a Dan Petrescu kao trener kojem je glavni cilj zabiti jedan gol, a onda slijedi teško povlačenje. Prema Transfermarktu vrijede 23,50 milijuna eura u odnosu na Dinamovih 86 milijuna eura. </p><p>Iako je hrvatski prvak dosta skuplji i uspješniji u Europi, kladionice pak daju podjednake šanse i jednima i drugi. Pa je tako koeficijent na Dinamo 2, a na Rumunje 3. Da će biti neriješeno, kvota je 3.30.</p><p>Sat vremena ranije povijesnu utakmicu će započeti <strong>Lokomotiva</strong>. Momčad Gorana Tomića je prošle sezone igrala najljepši nogomet u HNL-u, osvojili su drugo mjesto koje vodi u LP, a došli i do finala Kupa. Nažalost, kako to biva, brojni klubovi u Hrvatskoj moraju prodavati kako bi preživjeli pa je tako Lokomotiva rasprodala više od pola zlatne momčadi. Otišli su Jakić, Uzuni, Kastrati, Tolić i Grbić, a Tomić još nije dobio pravu zamjenu za njih. Uz to se umiješala i korona pa će tako Lokomotiva protiv Rapida iz Beča zaigrati bez petorice nogometaša koji se nalaze u samoizolaciji.</p><p>S desetkovanom momčadi Tomić je primio šest komada od Dinama, a onda iznenađujuće šokirao Rijeku i pobijedio 1-0. Zvuči nemoguće, ali može li i Rapid pasti danas u Kranjčevićevoj?</p><p>- Prodali smo nekoliko igrača te uz situaciju s koronavirusom, nažalost, možemo konstatirati - nismo favoriti. Međutim ova momčad dat će posljednji atom snage kako bismo prošli Rapid. Atmosfera u momčadi je sjajna, svjesni kvalitete našeg suparnika, ali pokušat ćemo napraviti čudo - rekao je trener Lokomotive.</p><p>Tako misle i kladionice pa je koeficijent na pobjedu Rapida 1,75, a na hrvatskog viceprvaka 3,80. Austrijanci u ovome trenutku vrijeme 31 milijun eura prema Transfermarktu, a Lokomotiva samo 12 nakon silnih prodaja igrača. </p><p>Tomić bi protiv Rapida trebao zaigrati u sličnom sastavu kao i protiv Rijeke, a prijenos susreta od 19 sati možete pratiti na Areni 2. </p><p> </p>