Gdje gledati Škotska - Hrvatska i mini 'vatrene' protiv Gruzije...

Zlatko Dalić u početku nije bio pobornik Lige nacija. Smatrao je da je to nevažno natjecanje i bio je čak i za njezino ukidanje nakon loših rezultata, ali uskoro je to postalo sretno natjecanje za njega. Prije godinu dana s 'vatrenima' je dogurao do finala gdje su izgubili od Španjolske, a sada opet ima priliku odvesti nas u eliminacijsku fazu.

Pokretanje videa... 00:57 Sosa za 24sata: Imam čak 18 tetovaža, vlasnik sam koale i u Stuttgartu sponzor jednog slona | Video: 24sata/Video

Hrvatska u petak od 20.45 gostuje u Glasgowu kod Škotske u 5. kolu Lige nacija. Prijenos je na Novoj TV, dok emisija počinje 45 minuta ranije. Naši reprezentativci nalaze se na drugom mjestu i pobjeda protiv Škota odvela bi ih u četvrtfinale. No, čeka nas težak posao. Koliko su neugodni, pokazali su nogometaši s Otoka na Maksimiru u prvom susretu kada su 'vatreni' slavili 2-1, ali na jedvite jade. Izjednačili su u sudačkoj nadoknadi, no srećom, gol je bio poništen zbog zaleđa.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Pred nama su dvije zadnje utakmice u Ligi nacija, Škotska i Portugal. Najvažnija nam je prva, protivnik koji je zadnji, ali sve što je izgubio je teško izgubio, imali smo s njima puno problema u Zagrebu. Čvrsti su i disciplinirani, zadnja utakmica protiv Portugala bila je 0-0, očekujem tešku utakmicu, važno nam jer jer želimo prije Portugala riješiti pitanje prolaska dalje u četvrtfinale - rekao je izbornik.

Osijek: Susret Hrvatske i Poljske u 2. kolu Lige nacija | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Novost je povratak Matea Kovačića koji je zbog rođenja kćerkice propustio okupljanje u listopadu i itekako se osjetio njegov izostanak, no ovaj put je spreman, ali protiv Škotske neće biti Dominika Livakovića koji je dobio crveni karton protiv Poljske. Ako ne uspijemo slaviti u Glasgowu, priliku za popravak i plasman u četvrtfinale imat ćemo u ponedjeljak kada će Portugal gostovati na Poljudu.

Dok se Dalićevi izabranici bore za nastavak natjecanja u Ligi nacija, Ivica Olić pokušat će mlade 'vatrene' odvesti na Europsko prvenstvu U-21. Naša mlada reprezentacija u petak igre protiv Gruzije u Tbilisiju od 16 sati prvi susret doigravanja za Euro. Prijenos je na Max Sportu 1. Uzvrat se igra u utorak na Rujevici.